Descubren una relación entre las infecciones intestinales y el Alzheimer

Desde hace tiempo se conoce la relación entre nuestro microbioma y ciertos trastornos neurológicos. El solo hecho de utilizar laxantes de forma regular tiene una influencia en la posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Arizona y del Instituto Banner Alzheimer, ha descubierto un vínculo entre una infección intestinal crónica causada por un virus común y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Se cree que la mayoría de los seres humanos, hasta el 91% según estudios, están expuestos a este virus, llamado citomegalovirus o HCMV, durante las primeras décadas de vida. El citomegalovirus es uno de los nueve virus del herpes, pero no se considera una enfermedad de transmisión sexual. El virus suele transmitirse a través de la exposición a fluidos corporales y se propaga solo cuando el virus está activo.

De acuerdo con el nuevo estudio, publicado en Alzheimer & Dementia, en algunas personas, el virus puede permanecer en un estado activo en el intestino, desde donde puede viajar al cerebro a través del nervio vago, una autopista de información fundamental que conecta el intestino y el cerebro. Una vez allí, el virus puede cambiar el sistema inmunológico y contribuir a otros cambios asociados con la enfermedad de Alzheimer.

Si se confirman las hipótesis de los investigadores, podrían evaluar si los medicamentos antivirales existentes podrían tratar o prevenir esta forma de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, están desarrollando un análisis de sangre para identificar a las personas que tienen una infección activa por HCMV y que podrían beneficiarse de la medicación antiviral.

"Creemos que hemos encontrado un subtipo biológicamente único de Alzheimer que puede afectar entre el 25% y el 45% de las personas con esta enfermedad – explica Ben Readhead, coautor principal del estudio en un comunicado -. Este subtipo de Alzheimer incluye las placas amiloides y los ovillos tau característicos y presenta un perfil biológico distintivo de virus, anticuerpos y células inmunes en el cerebro".

El equipo de Readhead sugiere que algunas personas expuestas al HCMV desarrollan una infección intestinal crónica. Luego, el virus ingresa al torrente sanguíneo o viaja a través del nervio vago hasta el cerebro. Allí, es reconocido por las células inmunitarias del cerebro, llamadas microglia, que activan la expresión de un gen específico llamado CD83. El virus puede contribuir a los cambios biológicos involucrados en el desarrollo del Alzheimer.

La microglia, o células inmunitarias del cerebro, se activa cuando responde a las infecciones. Si bien inicialmente es protectora, un aumento sostenido de la actividad microglial puede provocar inflamación crónica y daño neuronal, que está implicado en la progresión de enfermedades neurodegenerativas, incluido el Alzheimer.

Para Readhead todo comenzó con un estudio publicado en Nature Communications a principio de año. En él descubrieron que los cerebros post mortem de los participantes con enfermedad de Alzheimer tenían más probabilidades que los de los que no la padecían de albergar específicamente microglia CD83(+). Mientras exploraban por qué ocurría esto, descubrieron un anticuerpo en los intestinos de estos sujetos, lo que coincide con la posibilidad de que una infección pudiera contribuir a esta forma de Alzheimer. Eso les llevó a intentar comprender la causa.

El equipo examinó el líquido cefalorraquídeo de los voluntarios del primer estudio y revelaron que los anticuerpos eran específicamente contra el HCMV. Esto motivó una búsqueda de evidencia de infección por HCMV en el intestino y el tejido cerebral de estos sujetos, que encontraron.

También vieron HCMV dentro del nervio vago de los mismos sujetos, lo que plantea la posibilidad de que así sería cómo el virus llega al cerebro. Para investigar más a fondo el impacto de este virus, el equipo de Readhead utilizó modelos de células cerebrales humanas para demostrar la capacidad del virus de inducir cambios moleculares relacionados con esta forma específica de la enfermedad de Alzheimer. La exposición al virus aumentó la producción de proteínas amiloide y tau fosforilada y contribuyó a la degeneración y muerte de neuronas.

Entonces... ¿Es el HCMV el culpable de la enfermedad de Alzheimer en algunas personas? La realidad es que este virus puede infectar a humanos de todas las edades. En la mayoría de las personas sanas, la infección se produce sin síntomas, pero puede presentarse como una enfermedad leve similar a la gripe. Alrededor del 80% de las personas muestran evidencia de anticuerpos a los 80 años. No obstante, los investigadores detectaron HCMV intestinal solo en un subconjunto de individuos, y esta infección parece ser un factor relevante en la presencia del virus en el cerebro. Por esta razón, el estudio señala que el simple hecho de entrar en contacto con el virus de la hepatitis C (HCMV), algo que le sucede a casi todo el mundo, no debería ser motivo de preocupación.

Los hallazgos del estudio reciente plantean una pregunta importante: ¿Podrían los medicamentos antivirales ayudar a tratar a los pacientes de Alzheimer que tienen una infección crónica por HCMV? Ahora mismo Readhead y su equipo están trabajando en un análisis de sangre para identificar a los individuos con este tipo de infección intestinal crónica por HCMV. El objetivo es utilizarlo para detectar el Alzheimer y evaluar si los medicamentos antivirales existentes podrían usarse para tratar o prevenir esta forma de enfermedad de Alzheimer.