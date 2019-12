Es sabido por todos que el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestro estado de salud y a reforzarlo diariamente. Hacer deporte, del tipo que sea, reduce y ayuda a prevenir muchas enfermedades, sobre todo cardiovasculares y metabólicas.

Ya sea salir a correr, jugar al fútbol o al pádel. Cualquier ejercicio físico, si está bien realizado, ayuda a mejorar nuestra salud. Sin embargo, conforme vamos cumpliendo años es normal no poder realizar ejercicio de la misma forma que cuando éramos jóvenes, aunque ojo, si has estado toda tu vida haciendo ejercicio puede que no tengas ningún problema.

Pero si es el caso contrario y te cuesta un poco hacer deporte, los médicos recomiendan mucho salir a andar. Pero... ¿influye si lo hacemos más deprisa o más despacio?

Un reciente estudio publicado por la Asociación Médica Americana revela que la velocidad a la que caminamos las personas es indicativa de nuestro estado de salud. Dale al play al vídeo y descubre cómo afecta en tu salud caminar más rápido o más despacio, sus beneficios y las contraindicaciones.

