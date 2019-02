Última oportunidad para rescatar a Opportunity

Desde el 10 de junio llevamos sin noticias del rover Opportunity. En aquel momento se estaba fraguando una tormenta global de polvo en Marte. Como consecuencia de este fenómeno climatológico, el Sol quedó cubierto por la nube de polvo y Opportunity, que funciona con energía solar, se vio gravemente afectado. De hecho, ha ignorado cientos de señales enviadas desde la Tierra hasta el punto de que el equipo de ingenieros se ha planteado en varias ocasiones si la misión habría llegado a su fin.

El equipo del rover esperaba que la tormenta simplemente hubiera depositado polvo sobre los paneles solares que alimentan al rover y que, tras el fenómeno, el viento marciano pudiera limpiar todo ese polvo. Así el rover podría recargar sus baterías. "Hemos intentado contactar con Opportunity más de 600 veces. No hemos tenido noticias y la probabilidad de que lo hagamos disminuye cada día", dijo John Callas, gestor de la misión del rover.

Pero tras los vientos, el rover no respondió. El equipo se centró en comandos "sweep & beep" diseñados para provocar el envío de una señal por parte el rover cuando éste se reiniciase, pero no ha habido respuesta. Sin embargo se han preparado nuevos comandos para intentar contactar. Estos están compuestos por secuencias "sweep & beep" además de otras que si detectan fallos de su radio principal o en sus dos radios de banda X, no solo emitirá un pitido, sino que también cambiará por completo los modos de comunicación del rover con nuestro planeta.

De no reiniciarse, el rover se enfrentará al inminente invierno marciano sin su sistema de calefacción y sus componentes estarán condenados. Por lo tanto, si en unas semanas no hay señal de respuesta, la NASA se verá obligada a renunciar a toda esperanza para recuperar este rover, que iba para 90 días de operación y sin embargo, el pasado enero habría cumplido 15 años operativo en el Planeta Rojo.