¿La Tierra gana o pierde peso?

NO ES TAN SENCILLO CALCULAR LA PÉRDIDA DE MASA DEL PLANETA

Para hacer algo tan sencillo como calcular la masa corporal que pierde un cuerpo humano basta con hacer un seguimiento en la báscula durante un rango de tiempo. Pero cuando lo que se quiere calcular es la pérdida de masa de algo tan gigante como nuestro planeta no parece tan sencillo. Sin punto de apoyo no hay palanca y, como diría Arquímedes, sin palanca no se puede ni mover ni tampoco pesar La Tierra. Los cálculos físicos dan cifras basadas en densidades medias o de peso estimado si se calcula mediante la constante de gravitación universal ¿Cómo hacerlo entonces?