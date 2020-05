Tras varios meses de confinamiento debidos a la pandemia de la COVID-19, la NASA está buscando voluntarios para que aguanten otros ocho meses más encerrados. Mientras dure el experimento, los científicos de la NASA analizarán los efectos que tiene el confinamiento en los humanos, tanto física como psicológicamente. Con este nuevo proyecto, los investigadores de la agencia planean desarrollar métodos y tecnologías para mitigar y contrarrestar los posibles problemas que puedan surgir en futuras misiones espaciales.

El confinamiento tendrá lugar en Moscú y durante los meses que dure los participantes estarán encerrados en una pequeña estructura que recreará una nave espacial. Después del estudio, los científicos podrán evaluar los cambios sufridos tras estar tantos tiempo aislados, cuyos resultados les servirán para preparar futuras exploraciones espaciales que la NASA prepara a la Luna y a Marte, siguiendo el programa Artemis.

Durante el aislamiento, los participantes experimentarán aspectos ambientales similares a los que se pueden encontrar en Marte. Dichos efectos se desarrollarán en la recreación de la nave espacial usando la realidad virtual. Además, los seis voluntarios realizarán operaciones robóticas y otras tareas que pueden llevar a cabo los astronautas durante sus misiones lunares.

Las instalaciones de la misión en Moscú (Rusia) | NASA and the Institute for Biomedical Problems

Los requisitos que la NASA pide a los ciudadanos para este experimento son: que sean estadounidenses altamente motivados, que tengan edades comprendidas entre los 30 y los 55 años y que dominen tanto el inglés como el ruso. Además, la agencia espacial prefiere a las personas que tengan carrera, un máster o un doctorado, aunque los participantes también pueden tener experiencia militar.

En cuanto a la remuneración económica, la NASA no detalla los sueldos de los participantes en este experimento, aunque sí confirma que los pagos variarán dependiendo de si los voluntarios están asociados a la agencia o son empleados.

¿En qué consiste el programa Artemis?

En 2019, la agencia espacial estadounidense realizó un experimento similar al que ahora prepara, pero con una duración de cuatro meses. La NASA está realizando estos proyectos dentro del marco del programa Artemis, que prevé volver a la Luna con humanos en 2024 y, además, preparar una expedición en Marte, aún sin fecha establecida.