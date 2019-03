Marte tiene un nuevo habitante: la sonda MAVEN

La sonda MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) de la NASA, lanzada el 18 de noviembre del pasado año, realizó con éxito su maniobra de inserción orbital en el planeta Marte el pasado domingo 21 de septiembre a las 16:24 (hora peninsular española), donde ya se está preparando para estudiar de una forma nunca antes lograda la tenue atmósfera superior de nuestro vecino rojo. De hecho, MAVEN es la primera sonda dedicada exclusivamente a estudiar esta zona del planeta vecino.



"Al ser el primer orbitador dedicado al estudio de la atmósfera superior marciana, MAVEN mejorará sustancialmente nuestro conocimiento sobre su historia, cómo fue cambiando el clima a lo largo del tiempo y cómo la evolución de la atmósfera influyó en la superficie y su potencial habitabilidad", explicó Charles Bolden, administrador de la NASA. "También nos proporcionará información para enviar humanos a Marte en la década de 2030", añade.



"La NASA tiene una larga historia de descubrimientos científicos en Marte y la correcta llegada de MAVEN abre un nuevo capítulo", explica John Grunsfeld, astronauta y administrador asociado del Science Mission Directorate de la NASA en Washington. "MAVEN complementará otras exploraciones robóticas de la NASA y de nuestros colaboradores para responder cuestiones fundamentales sobre Marte y la vida más allá de la Tierra", explica.



Tras la inserción orbital, ahora MAVEN comienza un período de seis semanas de puesta a punto de sus instrumentos, que incluyen también tareas de pequeñas maniobras, testeo de instrumentos y chequeo de los comandos que se usarán en su fase científica. Una vez hecho esto, MAVEN comenzará su misión tomando medidas de la composición, estructura y tasa de escape de gases en la atmósfera superior marciana y su interacción con el viento solar.



"Desde que se concibió el concepto de MAVEN hasta que ha entrado en órbita marciana han pasado un total de once años", comenta Bruce Jakosky, investigador principal de MAVEN en el Laboratory for Atmospheric and Space Physics en la University of Colorado. "Estoy muy contento de haber llegado a Marte sin incidentes y deseando comenzar la fase científica".



La misión principal inlcuye cinco campañas de exploración, en las cuales MAVEN se situará entre 125 y 150 kilómetros sobre la superficie de Marte. Los datos que tome proporcionarán información que permitirá conocer tanto la atmósfera superior como inferior, proporcionando a los científicos y perfil completo de la atmósfera en sus distintos estratos.



"Ha sido un muy buen día para MAVEN", dice David Mitchell, project manager de MAVEN en el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt. "Estamos entusiasmados por habernos unido a la constelación de sondas de Marte. Felicidades a todo el equipo por el buen trabajo realizado".