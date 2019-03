Una galaxia con dos corazones

El objeto 83º del catálogo de Messier es una galaxia espiral barrada situada a 15 millones de años luz en dirección a la constelación de Hydra que, por su vistosidad, se ha convertido en uno de los objetos más famosos de nuestros cielos. Conocida como la galaxia del molinillo austral, ésta no está aislada en el espacio sino que forma parte del grupo Centaurus A/M83.

La barra de estrellas de las galaxias espirales barradas también desempeña una función: a través de ella se canaliza el gas hacia el centro y como consecuencia se generan procesos de formación estelar. Por así decirlo, la barra de la galaxia es un amplificador de nacimiento estelar. Pero eso no es todo, ya que cuando este gas penetra en el interior del centro galáctico, sirve de alimento para el agujero negro supermasivo de su centro. Esta alimentación explica las regiones tan activas y luminosas de las galaxias espirales barradas.

Pero ahora llega lo bueno: el agujero negro supermasivo del centro de Messier 83, el molinillo austral, no está solo. Se ha formado lo que se conoce como un “doble núcleo”, algo que también se ha visto en nuestra compañera Messier 31, galaxia de Andrómeda. Pero ojo, no confundir un doble núcleo con la existencia de un doble agujero negro. No es así. Ocurre que el agujero negro está rodeado por un gran cúmulo de estrellas que está orbitándole, creando la apariencia de este doble núcleo.

Y por fin, llega la lectura de la imagen superior: consiste en un mosaico de imágenes tomadas por la Wide Field Camera 3 (WFC3) del Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA). En esta composición se observa la totalidad de la galaxia con los riachuelos oscuros de polvo recortando siluetas, zonas rojizas de gas ardiente y criaderos de estrellas en formando figuras azules moteando las espirales de la galaxia.

Como curiosidad, la galaxia Messier 83 es un “top-three” en lo que a explosiones de supernova se refiere. En el molinillo austral se han observado un total de seis explosiones de supernova: SN 1923A, SN 1945B, SN 1950B, SN 1957D, SN 1968L y SN 1983N. Este mismo número de supernovas se ha observado en la galaxia Messier 61. Pero la lista es encabezada por la galaxia NGC 6946 donde se han llegado a observar hasta nueve explosiones de supernova.

Pues ya veis, los dobles núcleos no sólo están en los ordenadores personales o en los smartphones. También existen galaxias “dual core”.

NOTA: Esta imagen fue liberada el 9 de enero en la 223ª reunión de la American Astronomical Society celebrada en Washington (Estados Unidos). Más información sobre la imagen aquí.