Cómo ver un unicornio entre las estrellas antes de dormir

PODRÁS VER ESTE INVIERNO LA CONSTELACIÓN MONOCEROS

Una de las constelaciones que podemos ver este invierno en los cielos del hemisferio norte es la del Unicornio. No es una constelación destacada, debido a que está formada por estrellas no demasiado brillantes, pero… ¿a quién no le gustaría ver un unicornio antes de dormir?