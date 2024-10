Así es XEC, la nueva variante del covid: principales síntomas

Aunque ya no se hable tanto, el covid no ha desaparecido. Sigue entre nosotros y debemos tener cuidado si no queremos contagiarnos. Y es que ahora, una nueva variante más fuerte, con casos reportados en todo el mundo, se está extendiendo ahora con bastante rapidez por Europa y ya hay médicos que advierten de que pronto podría convertirse en la cepa dominante del virus. Te contamos los detalles.

Se trata de XEC y fue registrada por primera vez el pasado mes de junio en Alemania. Los casos se han multiplicado hasta alcanzar los 1.115 en 29 países diferentes de todo el mundo, entre ellos España.

Síntomas

Lo cierto es que se trata de una combinación de las variantes KS.1.1 y KP.3.3 y provoca síntomas similares a los que se experimentan con enfermedades comunes como la gripe y los resfriados.

Entre ellos destacan fiebre, tos, congestión, dificultades respiratorias, fatiga, dolores corporales, de cabeza y garganta. Además, también podemos experimentar pérdida del sentido del gusto o del olfato, dos síntomas que ya durante la pandemia se extendieron notablemente entre la población.

Por lo general, la mayoría de los pacientes tardan muy poco tiempo en recuperarse. No obstante, otras personas pueden tardar un período de tiempo más largo o incluso requerir hospitalización.

Recomendaciones

Tal y como aseguran algunos expertos, XEC es la perfecta candidata para convertirse en la cepa dominante de este invierno. Por ello, frente a esta situación, se insiste en mantener las medidas básicas de prevención: ventilar espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar, y usar mascarilla ante cualquier síntoma.