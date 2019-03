Así es como tu pareja y tú podéis sobrevivir a una relación a distancia

Afrontar una relación a distancia es algo que a la mayoría de nosotros nos asusta un poco. Si ya es complicado mantener una relación al uso, podemos hacernos una idea de lo que es que nuestra pareja esté a kilómetros de nosotros.

El hecho de no tener a nuestra pareja cerca para afrontar juntos cualquier disputa, o no poder recibir un abrazo después de un día difícil, son algunas de las cosas que suceden cuando tenemos una relación a distancia. Pero, ¡que no cunda el pánico! Este tipo de relaciones también puede sobrevivir.

Mantener la comunicación y afrontar esa nueva etapa de forma positiva son algunas de las cosas que te ayudarán a abordar lo nuevo que viene. Desde Curiositips de Flooxer te damos algunos trucos para que ese tiempo se haga lo más llevadero posible.