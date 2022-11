Los analgésicos como ibuprofeno y naxopreno podrían agravar la artritis

La osteoartritis es la forma más común de la artritis, una enfermedad que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Esta aparece cuando los cartílagos de las articulaciones, sobre todo en manos, caderas o rodillas, se desgastan gradualmente. Además, esta patología suele ir acompañada de inflamación o hinchazón y puede ser muy dolorosa.

Uno de los tratamientos para aliviar estos dolores es la toma de analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno. Sin embargo, un estudio de la Universidad de California presentado en la reunión anual de la Sociedad de Radiología de América del Norte, RSNA, afirma que estos medicamentos pueden empeorar la inflamación en la rodilla a largo plazo.

Dolor en la rodilla | TecnoXplora

Hasta la fecha no se ha aprobado ninguna terapia para curar o reducir la osteoartritis, por lo que los analgésicos se usan con frecuencia. "En particular, nunca se ha analizado el impacto de los AINE [analgésicos antiinflamatorios] en la sinovitis o la inflamación de la membrana que recubre la articulación", declara Johanna Luitjens, autora del estudio, a la RNSA.

Por tanto, junto a su equipo, los científicos se propusieron analizar la asociación de los analgésicos y la progresión de la sinovitis en pacientes con osteoartritis de rodilla. Para llevar a cabo la investigación, observaron a 277 participantes con osteoartritis moderada o grave y con tratamiento de analgésicos durante al menos un año entre el inicio y los cuatro años de seguimiento del trabajo.

También compararon, mediante una resonancia magnética, cómo estaban las rodillas de estos pacientes antes y después de los cuatro años. Además, contrastaron los resultados con otros 793 pacientes que no tomaban analgésicos. Para realizar las comparaciones se fijaron en el grosor del cartílago, la composición y otras mediciones para evaluar la progresión de la artritis.

El efecto de los analgésicos cuando se padece artritis

Los resultados del estudio no mostraron ningún beneficio a largo plazo en el uso de analgésicos. De hecho, al comparar a los pacientes que tomaban estos medicamentos con los que no los tomaban, los que seguían ese tratamiento tenían la inflamación de las articulaciones y la calidad del cartílago peor antes que los que no tomaban ningún fármaco. Y después habían empeorado más los que tomaban analgésicos.

"Pudimos demostrar que no había mecanismos de protección de los AINE para reducir la inflamación o ralentizar la progresión de la osteoartritis de la articulación de la rodilla", señala Luitjens, quien considera que el uso de los analgésicos "se ha propagado con frecuencia en pacientes con osteoartritis en los últimos años y debe revisarse, ya que no se pudo demostrar un impacto positivo en la inflamación articular".

Respecto a por qué la sinovitis aumenta los efectos de la artritis con el paso del tiempo, la investigadora señala que los analgésicos no pueden prevenirla de manera efectiva. Además, aclara que los pacientes que toman analgésicos, al ver aliviado su dolor, pueden ser físicamente más activos, por lo que se podría empeorar esta sinovitis.

