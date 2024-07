YouTube Music estrena radio generativa: emisoras a partir de texto

La aplicación de música en streaming de Google está implementando poco a poco las nuevas características que la IA generativa puede ofrecernos en esta desenfrenada carrera por crear el ecosistema más útil para los usuarios. A la hora de escuchar música la variedad y el descubrimiento de nuevas canciones es uno de los aspectos clavo de una experiencia satisfactoria. Y eso es precisamente lo que nos promete la nueva función de YouTube Music alimentada por la IA de Gemini.

Emisoras de radio desde un Prompt

Como sabéis, un prompt se ha convertido en una de los términos más populares de la IA generativa. Y es básicamente cómo se define a un texto a partir del cual se va a generar un contenido de inteligencia artificial. El texto en el que describimos cómo queremos que sea una imagen creada por IA generativa es el germen de cada contenido, y en el caso de la nueva función de la app de Google, va a ser también generada de esta manera. Y hablamos de algo tan común como una emisora de radio.

Y es que la última versión de la aplicación de Google nos permite introducir en el cuadro de texto las palabras necesarias para generar una nueva emisora de radio. En base al texto que escribamos, la IA de YouTube Music generará una emisora que contendrá canciones adecuadas para la descripción que le hemos dado. Y como ocurre con otro tipo de IA, las posibilidades aquí serán infinitas, y es que serán nuestras palabras las que pongan límite o coto a la creatividad.

En las imágenes compartidas por 9to5Google, que han tenido acceso a esta función, han podido comprobar que una vez que se tiene activada, aparece una nueva tarjeta que nos dice Solicita música de la forma que desees. Solo tendremos que pulsar sobre iniciar para comenzar a escribir el contenido la emisora que queremos escuchar. Por ejemplo, música para un lunes divertido, o ser más específicos, pidiendo una emisora con canciones de los primeros discos de Bruce Springsteen, o canciones en directo de Fleetwood Mac. Lo que se nos ocurra YouTube Music será capaz de generarlo fácilmente.

Incluso podremos pedir canciones de estribillos pegadizos, de las mejores bandas sonoras, canciones optimistas, para momentos de bajón y románticas, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir la IA podrá generar lo por nosotros en la app de Google. De momento no es una función que esté disponible para todos los usuarios, y por tanto parece que tocará esperar a que tenga un recorrido mayor. No obstante, no está seguro si esta será una función exclusiva y de pago de YouTube Premium cuando llegue a todos.

Lo más lógico es que lo sea, ya que son este tipo de funciones las que le dan valor a una suscripción Premium de la plataforma. No obstante, es una buena muestra de lo que la IA generativa podrá hacer por nosotros en el futuro, algo que por cierto Spotify ya está experimentando también.