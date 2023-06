WhatsApp en Windows, ¿Qué significan esas nuevas menciones dentro de los chats?

La app de mensajería instantánea WhatsApp cuenta con millones de usuarios. Esto es en parte por la inmediatez de la comunicación y la multitud de opciones que nos ofrece. Una app que se mantiene al día y que está en constante desarrollo, como podemos comprobar casi a diario con las novedades que incorpora. Este es el caso de las nuevas notificaciones de menciones y mensajes de la versión de escritorio.

Nuevas notificaciones de menciones y mensajes

Desde Meta no dejan de sorprendernos casi a diario con nuevas funciones en una de sus aplicaciones con más usuarios. Ya sea en la versión Beta o para todos los usuarios con cierta frecuencia encontramos nuevas o renovadas funciones, en sus diferentes versiones Recordemos que la aplicación puede usarse al mismo tiempo en varios dispositivos sin necesidad de cerrar la sesión, de modo que podemos mantener nuestras conversaciones actualizadas tanto en nuestro teléfono móvil, en el ordenador con las versiones web y de escritorio. Es esta ocasión esta ha sido la última en recibir novedades.

Nuevas menciones en WhatsApp | TecnoXplora

Las menciones, no son nada nuevo en la app de mensajería, con ellas podemos dirigirnos a un usuario en concreto en un grupo y saber perfectamente a quién va dirigido cada mensaje. Pero lo que sí es nuevo es la forma en la que aparecen las notificaciones de las mismas. Cuando usamos la app en el ordenador y no tenemos activa su ventana o no tenemos visible el último mensaje del chat, cuando recibimos un nuevo mensaje por norma general aparece una flecha la cual nos permite volver al final de la conversación de forma automática. de modo que al mismo tiempo nos avisa de que tenemos un nuevo mensaje y como llegar rápidamente hasta este.

Algo que ha sorprendido a los usuarios de esta versión es que muy recientemente cada vez que recibimos un mensaje en estas circunstancias además de la notificación del número de mensajes y recibos y el número de menciones. De modo que junto a la fecha se pueden ver ahora tanto el número de mensajes recibidos como el número de menciones resaltados en un círculo verde. De modo que, con un simple vistazo, podemos ver cuántos mensajes hemos recibido y cuantos son para nosotros, de este modo podemos decidir si es necesario consultar los mensajes recibidos en ese momento o pueden esperar a más tarde.

Los grupos de WhatsApp son a menudo foros de diálogos en los que sus miembros entablan conversaciones que muy a menudo no interesan a todos los integrantes por lo que, de este modo, podemos decidir rápidamente si es necesario o no nuestra intervención o si alguien nos ha hecho alguna alusión a la que debemos responder. Algo que además nos ahorra tiempo con mensajes que realmente no van directamente dirigidos a nosotros. Una nueva función de los más interesante y que seguro no ha pasado desapercibida para los usuarios habituales de esta versión de la app, en la que aún quedan muchas cosas por incluir que por ahora solo están en la versión móvil.