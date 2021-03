WhatsApp prepara cambios en las notas de voz para que tardes menos en escucharlas

Las notas de voz son uno de los contenidos que mejor transmiten de WhatsApp. No en vano, en un principio fueron utilizados, mayoritariamente, por los más jóvenes, como una manera de ahorrarse el tener que escribir auténticas parrafadas. Con el paso del tiempo, han ido convenciendo a un público cada vez mayor, que recurre a ellas por razones únicamente de practicidad. Y es que si queremos decir algo en un chat sin que se produzcan malos entendidos, no hay nada como que los demás lo escuchen de viva voz.

El problema de estas notas llega cuando alguno de nuestros amigos o familiares piensa que está en una llamada telefónica y se pone a hablar y no para en diez minutos. No solo es complicado reproducir esos contenidos cuando estamos fuera de casa, sin unos cascos puestos, sino que es tanto el tiempo que debemos dedicarle que lo dejamos para otro momento, por lo que se vuelve ineficaz.

Así que WhatsApp ha decidido aplicar una solución muy inteligente que, además, no es nueva, porque está presente en muchas plataformas multimedia donde se ofrece la posibilidad al usuario de escuchar el contenido a una mayor velocidad de la normal. Unas revoluciones por minuto (sin fueran discos de vinilo) que podrían convertir esos diez minutos en apenas cinco.

Ya se está probando a nivel de desarrollo

Han sido los compañeros de WABetAInfo los que han desvelado que esta nueva función de WhatsApp ya está en desarrollo y que pronto podremos ver cómo es ese interfaz de control de la velocidad de reproducción de las notas de voz. Un sistema que permitirá acelerar ese archivo que nos llegue a la conversación y que servirá para ahorrar tiempo de escucha.

Lo que no indican en la publicación que han realizado en la cuenta de Twitter es si esos controles serán solo para acelerar, o también los habrá para justo lo contrario, ralentizar la velocidad. Algo que podríamos pensar que no tiene demasiado sentido pero que en aplicaciones de podcasts, por ejemplo, está muy extendido. Por la razón que sea, existen usuarios a los que no les importa escuchar las voces a un ritmo más bajo de lo normal.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.