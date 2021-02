WhatsApp: mueve tus mensajes desde un móvil Android a un iPhone sin pasar por Google Drive

Cambiar de dispositivo móvil se ha convertido en algo muy habitual y a veces necesario, es tal la dependencia que tenemos del uso de estas aplicaciones como WhatsApp que no podemos permitirnos estar sin ellos ni un solo día. Por lo que nos vemos obligados a buscar soluciones rápidas y eficaces para pasar toda la información de un dispositivo a otro. Migrar los datos entre dos dispositivos que utilizan el mismo sistema operativo es relativamente sencillo siempre y cuando realicemos las pertinentes copias de seguridad, pero la cosa se complica algo más si cambiamos de sistema. Y sobre todos si por diferentes motivos no disponemos de estas necesarias copias de seguridad en la nube.

Uno de los motivos por los que no solemos realizar estas copias de nuestros dispositivos en la nube puede deberse a la desconfianza en la seguridad a la hora de la conservación y tratamiento de nuestros datos. Estos a veces son vulnerables y pueden quedar expuestos si se producen brechas de seguridad, por lo que muchos usuarios deciden hacer estas copias en dispositivos físicos como discos duros, DVD o dispositivos conectados a la red, a riesgo de que no sean compatibles con todas nuestras aplicaciones. Hay una alternativa, la de trasladar los datos de un dispositivo a otro con la ayuda de una aplicación y un cable tipo OTG micro USB o tipo C de Android a Lightning de Apple.

Transferir tu cuenta e WhatsApp de Android a iPhone | AARN GIRI/bloques

Cómo migrar WhatsApp de Android a iPhone

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más utilizamos a lo largo del día. La aplicación de mensajería instantánea, a pesar de la polémica de los últimos meses por la actualización de sus condiciones de privacidad sigue siendo de las más populares. Para muchos se ha convertido en una herramienta imprescindible a la hora de llevar a cabo su trabajo, pues es un canal de comunicación más con el cliente, por lo que migrar los datos de este cuando cambiamos de móvil es de vital importancia.

Antes de empezar lo primero es conectar ambos dispositivos con la ayuda de un cable USB compatible con OTG.

Además, comprueba que tienes los permisos necesarios para usar la transferencia de datos OTG en ambos teléfonos.

A continuación, descarga de la tienda de aplicaciones de Google la aplicación Wutsapper al teléfono Android y ejecútalo en este.

Antes de empezar a transferir los datos instala WhatsApp en el iPhone e identifícate en el número al que quieres transferir los datos.

Con todo listo ya puedes comenzar a enviar los mensajes de texto, fotos, audios, vídeos, archivos o emojis al nuevo dispositivo.

Debes tener en cuenta antes de comenzar el proceso que los datos transferidos no se copian, sino que se mueven, que lo supone que a medida estos se transfieren se borran del dispositivo de origen. Además, para evitar problemas es muy importante no retirar el cable entre ambos dispositivos hasta que la aplicación nos lo indique, pues si lo retiramos antes de tiempo, podremos perder datos en el proceso.