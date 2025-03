WhatsApp: funciones poco conocidas que te encantarán

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea preferidas por los usuarios. Millones de personas, en todo el mundo, hacen un uso intensivo de ella a diario. Aunque muchos de ellos desconocen todo lo que puede ofrecer.

Trucos para sacarle el máximo rendimiento a WhatsApp

Aunque la usamos a diario, la app de mensajería de Meta aún esconde algún que otro secreto que solo unos pocos conocen. El usuario medio se limita a enviar y recibir mensajes de texto, fotos o imágenes, pero desconocen algunos de los trucos y secretos mejor guardados. A continuación, te contamos algunos trucos de lo más interesantes.

Enviar mensajes sin necesidad de escribirlos o pedirle a otro que los escriba por ti, es algo con lo que sueñan muchos usuarios. Lo que no saben es que es posible y podemos hacerlo con la ayuda de los asistentes de voz. Para poder dictar el mensaje al asistente, ya sea Ok Google en el caso de Android o a Siri si tienes un iPhone, es tan sencillo como invocar al asistente, y pedirle que envíe un WhatsApp, indicando el contacto. Usando el comando Ok, Google y Oye Siri, enviar un WhatsApp a contacto. Una vez active el cuadro de texto, podemos dictarle el contenido del mensaje y una vez hemos terminado solo queda pulsar el botón de enviar.

Hacer una copia de seguridad de nuestros chats es algo de lo más habitual, tanto que incluso, podemos programarla para que lo haga a diario. Aunque una forma de preservar el contenido de una conversación es guardándola y enviándola por correo electrónico. Lo que tenemos que hacer es acceder a los ajustes de la aplicación, seleccionar el apartado Chat y dentro de este “historial de chats” donde con la opción “Exportar” podemos seleccionar el contacto o conversación grupal. Al mismo tiempo podemos elegir si queremos enviar solo el texto o también todos los contenidos multimedia que hayamos compartido. En la nueva pantalla que aparece solo nos queda elegir el método a través del cual lo vamos a enviar.

A través de la app, compartimos casi de todo, desde fotos, videos y mensajes e incluso contactos. Una forma de lo más sencilla de compartir un contacto con una persona que se encuentra junto a nosotros, sin tener que enviarle el número de teléfono, es hacerlos usando un código QR. Recordemos que estos contienen información a la que accedemos usando la cámara de nuestro móvil. De manera que una vez generado el QR, la otra persona solo tiene que apuntar el objetivo de su cámara a nuestra pantalla, para hacerse con el nuevo contacto.

Tres sencillos trucos desconocidos por la mayoría de los usuarios que hacen que el uso de la app de mensajería sea mucho más fácil y cómodo. Por lo que ya no tenemos excusas para enviar un WhatsApp cuando tenemos las manos ocupadas. Podemos guardar y compartir las conversaciones que nos interesen a través de cualquier aplicación compatible. Y como no, compartir nuestros contactos de forma segura.