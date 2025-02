Mucho cuidado si recibes este peligroso mensaje de WhatsApp: "Están robando cuentas"

Las estafas a través de internet cada vez son más y más variadas. Desde luego, no les quedan muchas más por inventar a los ciberdelincuentes... Hoy en día debemos tener mucho cuidado con todos los mensajes y llamadas que recibimos, ya que ese es el primer paso que utilizan los estafadores para robar cuentas, dinero... Te contamos una de ellas.

Esta estafa ocurre en WhatsApp. Tal y como explica una usuaria de TikTok, Miriam Sánchez, todo comienza con un mensaje que incluye un código de seis dígitos. A continuación, un contacto conocido te escribe para pedirte ese código. Al ser una persona de tu confianza, no piensas en que puede tratarse de un engaño y le facilitas ese número. Ahí ya has picado...

¿Qué consiguen los ciberdelincuentes con ese código? Hacerse con el control de tu teléfono móvil. El primer mensaje que le llega a la víctima, de hecho, no es más que un código de verificación que han solicitado en tu nombre, por eso te llega a ti. Si lo compartes, algo que jamás tienes que hacer, el timador pasa a tener control absoluto sobre tu WhatsApp, con todo lo que eso conlleva.

Esta estafa lleva tiempo circulando por todo el país. Sin embargo, sigue siendo efectiva. Siempre puede cogerte en un momento de distracción, que no te des cuenta y le pases a tu contacto el código sin casi ni pensarlo. De hecho, eso es lo que se busca con el engaño, más que nada.

Activa la verificación para que no te la cuelen

WhatsApp ha emprendido medidas extra de seguridad, que si las activas, puede evitar que te roben la cuenta. Se trata de la verificación en dos pasos de WhatsApp, la cual a parte de pedirte el código de seis dígitos también te pide que ingreses un PIN de registro que previamente has tenido que establecer, de esta manera aunque un ciberdelincuente tenga tu código no podrá robarte la cuenta.

Y recuerda, tanto con esta como con otro tipo de estafas: no compartas ningún mensaje que te ha llegado de forma extraña, no contestes teléfonos que te resulten extraños, no facilites a nadie contraseñas, datos bancarios... y verifica que los mails que te llegan y las páginas webs en las que entras sean oficiales.