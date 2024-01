WhatsApp: cómo comprobar si tu copia de seguridad ya no es gratuita

Desde hace algún tiempo, hacer copias de seguridad de WhatsApp tiene un precio. Aunque existe una forma de seguir guardando nuestros datos de forma gratuita. Si no tienes claro si tu copia de seguridad ya no es gratuita puedes consultar de la siguiente manera.

Consulta si tu copia de seguridad de WhatsApp es gratuita

Una de las formas que tenemos para guardar la copia de seguridad de nuestros WhatsApp es creándose en Google Drive. Aunque el espacio de almacenamiento es finito y si superamos la capacidad de almacenamiento gratuito tendremos que suscribirnos a un plan de pago. Si no estás seguro de si tu copia de seguridad sigue siendo gratuita puedes realizar las comprobaciones pertinentes, algo que puedes hacer desde la propia aplicación o desde tu cuenta de Google.

Comprobando la copia de seguridad en WhatsApp | TecnoXplora

Para comprobar desde la app de mensajería instantánea este dato es tan sencillo como acceder a los ajustes de la app y seguir los siguientes pasos.

y seguir los siguientes pasos. Una vez accedemos a la app, pulsamos sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

derecha de la pantalla. En el menú desplegable, selecciona “ ajustes ”

” A continuación, debemos pulsar sobre la opción “ chat ”

” Donde encontramos la opción “ copia de seguridad”

Dentro de este apartado encontramos toda la información relativa a tus copias de seguridad. Así como elegir si queremos incluir en nuestras copias de seguridad los vídeos que enviamos y recibimos. Además de activar o no la opción de realizar copias de seguridad usando datos móviles.

También podemos comprobar este dato a través de nuestra cuenta de Google. En esta ocasión es tan sencillo como abrir el navegador y acceder a través del enlace a la página web. O simplemente pulsando sobre nuestra foto de perfil y pulsando sobre “Gestionar tu cuenta de Google”. Donde puedes comprobar el estado del almacenamiento de tu cuenta. De este modo podemos consultar el espacio que ocupa Google Drive. Así como si hemos superado el espacio de almacenamiento. Debemos tener en cuenta que en las 15 Gb gratuitas también se incluye el almacenamiento de Google Fotos.

De manera que si la copia de seguridad de nuestro WhatsApp supera los 15 gigas gratis que incluye Gmail, no nos quedará más remedio que comprar almacenamiento. Si no quieres comprar más espacio en la nube, tendrás que hacer limpieza y eliminar todos aquellos archivos que no sean necesarios de guardar. Así como vídeos que ocupan mucho espacio en la copia de seguridad. A través de la app de mensajería instantánea recibimos gran cantidad de información, una más valiosa que otra por lo que debemos aprender a gestionar la información y conservar sólo la que sea necesaria. Este simple acto, nos ayudará no solo a ahorrar espacio sino a la larga también dinero, pues podremos seguir disfrutando de copia de seguridad totalmente gratuita.