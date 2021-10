WhatsApp: cómo cifrar la copia de seguridad en la nube

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea es completamente seguro, gracias a sus sistemas de seguridad que permiten el cifrado de extremo a extremo es imposible que nadie que intercepte el mensaje o incluso la propia aplicación conozca el contenido de estos. Pero no sucede lo mismo con las copias de seguridad que hacemos de nuestras conversaciones. Aunque las almacenamos de forma segura eso no impide en el caso de que seamos atacados que estos se puedan leer. Y es que el problema principal de estas copias de seguridad en Google Drive es que se almacenan en texto plano, y no se encuentran cifradas, algo que ahora podemos cambiar.

Copias de seguridad cifradas

Hasta ahora las copias de seguridad de nuestras conversaciones sólo están protegidas por las opciones de seguridad de las aplicaciones de las albergan, pero no su contenido, por lo que si alguien consigue atravesar esas barreras podrá leer libremente el contenido de nuestras conversaciones y de los archivos multimedia que estas contengan. Esto es algo en lo que los desarrolladores de WhatsApp han estado trabajando y como resultado ha dado una nueva función que permite proteger los mensajes almacenados en nuestras copias de seguridad con una contraseña que sólo el propietario conoce. De este modo nadie, incluso ni la propia aplicación, salvo el propietario podrá conocer lo que contienen los chats.

Aunque por el momento no está disponible para todos los usuarios, ya que se encuentra en fase de prueba y son sólo los usuarios inscritos a la versión beta los que tienen acceso, te contamos como activarlo. El primer paso es comprobar que has instalado la última versión de la beta de la aplicación. Puedes descargarla en este enlace. Una vez instalada, accede a los ajustes pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla principal de Chats.

Activando la copia de seguridad cifrada | TecnoXplora

Tras desplegar las opciones selecciona “ Chats ”.

”. En la parte inferior de la pantalla encontramos la opción “copia de seguridad” , pulsa sobre esta para continuar.

, pulsa sobre esta para continuar. Vemos como en esta última versión aparece una nueva opción “Copia de seguridad de extremo a extremo”

Para continuar debemos crear la copia de seguridad pulsando “ Activar ” de esta manera iniciamos el proceso de cifrado.

” de esta manera iniciamos el proceso de cifrado. El primer paso es bien “crear contraseña” o usar la “clave de cifrado de 64 dígitos” , aunque las claves de cifrado creadas de forma aleatoria son muy difíciles de descubrir al mismo tiempo son difíciles de recordar.

o usar la , aunque las claves de cifrado creadas de forma aleatoria son muy difíciles de descubrir al mismo tiempo son difíciles de recordar. Por lo que si decides crear una contraseña asegúrate que sea difícil de averiguar, pero fácil de recordar para ti.

El asistente de configuración nos pedirá que introduzcamos nuestra contraseña y a que la repitamos a continuación para comprobar que es correcta. Esta se almacenará en tu teléfono móvil y se sincronizará con Google Drive.

La contraseña la requerirá cuando necesitemos restaurar por completo la copia de seguridad si la hemos borrado. Tendremos que introducir la contraseña cifrada del backup para restaurarla. Por lo que si olvidas la contraseña no podrás recuperar tus copias de seguridad. De esta manera añadimos un elemento más de seguridad más pero que en ese caso puede convertirse en una auténtica pesadilla.