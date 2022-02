WhatsApp: así puedes unirte a una llamada ya iniciada

La forma de comunicarnos está cambiando y cada vez es más habitual contactar a través de WhatsApp, ya sea a través de mensajes de texto o por sus populares llamada y videollamadas. Durante el confinamiento aumento en gran número su uso y desde entonces se han convertido en algo habitual. No siempre llegamos a tiempo a responderlas. A continuación, te contamos cómo unirte a una videollamada que ha empezado sin nosotros.

Únete a una llamada en curso

No siempre llegamos a tiempo a responder una llamada, bien porque no tenemos el teléfono cerca y no lo percatamos de que alguien nos está llamando o incluso por que no somos capaces con las prisas de atinar con el botón. Pero es algo que tiene los días contados pues la aplicación está en constante desarrollo y hemos conocido una nueva función permite unirnos a llamadas grupales que hayan comenzado sin nuestra presencia. Cuando algún contacto inicie una llamada dentro de un grupo, esta nos saltará como viene siendo habitual, si no respondemos en un determinado espacio de tiempo, veremos esta como llamada perdida dentro del grupo. Pero si está sigue en curso y quieres unirte es muy sencillo.

Únete a las llamadas aunque hayan empezado sin ti | TecnoXplora

Entra en el chat del grupo en el que se ha iniciado a conversación, si está sigue en curso, veremos en la parte superior de la pantalla junto al nombre del chat un nuevo botón.

en el que se ha iniciado a conversación, si está sigue en curso, veremos en la parte superior de la pantalla junto al nombre del chat un nuevo botón. Se trata del botón unirme, pulsando sobre este accedemos a una nueva pantalla en la que podemos ver los miembros del grupo que están participando en la llamada y tenemos la opción de unirnos a la conversación o ignorarla, dejando de estar disponible la opción de volver a conectar.

pulsando sobre este accedemos a una nueva pantalla en la que dejando de estar disponible la opción de volver a conectar. Sabremos qué miembros de grupos están dentro de la llamada por el punto verde que aparece junto a la foto del perfil y nombre de cada uno de los usuarios. Cosa a tener en cuenta, si no queremos coincidir con algunos de los participantes y decidimos no conectar ignorando la llamada y dándola por perdida definitivamente.

definitivamente. De este modo, nunca daremos por perdida una llamada por que lleguemos unos segundos tarde. Además, si se trata de una conversación en las que se van a tratar varios temas y algunos no nos interesan, podemos acceder más tarde cuando se requiera nuestra participación. De esta manera gestionaremos mucho mejor el tiempo que invertimos en las conversaciones.

Está opción sólo nos aparecerá cuando la llamada este en curso independientemente del número de sus participantes, aunque como es obvio debe haber un mínimo de dos para contactos para que está siga activa y podamos unirnos. De esta forma, las conversaciones son mucho más dinámicas, ya que durante el tiempo que dure este pueden entrar o salir los miembros del grupo sin necesidad de cortar la comunicación para incluir a los que han llegado tarde. Además, antes de conectar con la llamada podemos hacer uso de los mensajes de texto, para disculparnos o excusar nuestra ausencia con el resto de los participantes.