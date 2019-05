WhatsApp: así puedes saber cuántas veces han reenviado tus mensajes

La aplicación de mensajería de Facebook está luchando desde hace bastante tiempo contra las Fake News y los bulos que tanto abundan en ella. Es bastante habitual ver en la aplicación de mensajería cadenas de mensajes con algunos contenidos cuestionables, que normalmente buscan sembrar el desconcierto entre los millones de usuarios de la aplicación. Ahora una de las funciones que conocíamos desde hace tiempo, la de saber si un mensaje ha sido reenviado, ha sido mejorada sustancialmente por una nueva función.

Conoce cuántas veces ha sido reenviado un mensaje

Para ello, WhatsApp ha mejorado una función que ya llevaba disponible bastantes meses, esa nos mostraba encima de un mensaje el texto de “reenviado” para saber que ese mensaje que recibíamos no era original, vamos, que no lo ha enviado por primera vez la persona remitente. Y que por tanto debemos estar atentos a su contenido. No siempre tiene por qué ser fraudulento, pero desde luego es una buena piedra de toque para saber si el mensaje es genuino y si podría tener un origen poco transparente. En esta ocasión, se añade un nuevo tipo de contador, que nos muestra cuántas veces se ha reenviado ese mensaje.

En la parte inferior vemos cuántas veces se ha reenviado el mensaje | Tecnoexplora

Pues bien, este podemos encontrarlo en la información del mensaje. Hay que aclarar que de momento ese contador solo se muestra en los mensajes que hemos enviado nosotros. De hecho hay otra función en desarrollo que mostrará las veces que se ha reenviado un mensaje cuando lo recibimos, pero en este caso hablamos solo de los mensajes que hemos enviado nosotros. Por tanto, en la misma pantalla de información de mensaje, en esa donde solemos ver a qué hora han leído uno de esos mensajes nuestros, podemos ver este dato. En la parte inferior podemos ver el texto de mensaje reenviado X vez, en este caso vemos que el mensaje ha sido reenviado una vez, por lo que sabemos que la persona a la que se lo hemos enviado se lo ha mandado a otra. Ahí ya somos nosotros los que debemos valorar si es algo procedente o no. Por tanto, siempre que la otra persona reenvío el mensaje, lo sabremos desde este menú. Y como es lógico, es algo que la otra persona no puede saber, que conocemos ese dato, por lo que si somos los receptores del mensaje y queremos reenviarlo, debemos hacerlo con prudencia.

Eso sí para poder encontrar esta información necesitamos utilizar la beta de WhatsApp. Algo que es muy sencillo, ya que es el método para utilizar antes que nadie las novedades de WhatsApp. Una vez que tengamos instalada la versión beta 2.19.86 de la aplicación, podremos ver ese número de veces que se ha reenviado un mensaje. La verdad que es una información interesante, porque puedes enterarte de cosas en las que antes no reparabas. Como que una persona reenvíe sin tu consentimiento una fotografía enviada solo para ella. Por tanto es una herramienta que en el futuro podría generar algunas tensiones entre los usuarios, como en su día el doble check.