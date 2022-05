WhatsApp: así puedes reaccionar a un mensaje

WhatsApp ha dejado de ser una simple app de mensajería instantánea, sus nuevas funciones han conseguido de cada vez más se asemeje a una red social. Te contamos como se ha producido esta transformación.

Las reacciones llegan a WhatsApp

La presencia de Meta en WhatsApp es cada vez más notable, su transformación está siendo paulatina, pero a poco a poco va incorporando funciones propias de las redes sociales. Una función que conocemos a la perfección ya que desde hace tiempo venimos haciendo uso de ellas tanto en Facebook como en Instagram. Se trata de las reacciones rápidas. Hace unos meses veíamos como Instagram incluía estas en las historias, a través de emojis, podemos transmitir lo que nos sugiera el contenido de nuestra historia. Del mismo modo podremos hacerlo ahora con los mensajes que recibimos en WhatsApp.

Para reaccionar a un mensaje, tan sólo tendremos que mantener pulsado el mensaje en cuestión a la espera de que nos aparezca el menú con las diferentes opciones. Pulgar arriba, el corazón, llorar de risa, cara de asombro, pena o el icono de las palmas juntas para dar la gracias, son lo que podremos usar por el momento. Toca sobre el que quieras usar y será suficiente para hacerle llegar lo que te sugiera su mensaje.

Reacciones Rápidas en WhatsApp | TecnoXplora

Parece que, por el momento, sólo pueden hacer uso de las reacciones lo usuarios del programa beta de WhatsApp, aunque el resto de usuario, aunque no pueden aún enviar los emojis si pueden verlos y ver las reacciones de otros usuarios a sus mensajes.

Una nueva función que va llegando poco a poco por oleadas a todos los usuarios, por lo que en breve esta será una función más de las que incluye la versión final de la app. Está función también está disponible en la versión de escritorio de la aplicación. Esta vez lo ha hecho al mismo tiempo que la versión móvil, por lo que no tendremos que esperar algún tiempo para usarla. Algo a lo que no estamos acostumbrados ya que muchas de las funciones aparecen disponibles antes en la versión móvil que la versión web o de escritorio. Del mismo modo, pulsa con el ratón sobre el icono del emoji que aparece junto a los mensajes, verás cómo este dependiendo si es un mensaje enviado por nosotros o que hemos recibido aparece en un lado distinta. Podemos reaccionar a nuestros propios mensajes o a los recibidos de otros usuarios, sin importar el tiempo que haga que lo hemos recibido. No tiene por qué ser en los nuevos mensajes

Una integración cuya finalidad es la interacción nativa entre todas las aplicaciones propiedad de Meta. De estos modos Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp puedan interactuar entre sí. El objetivo es que, en un futuro, aunque se traten de app con distinta finalidad, el modo de comunicación entra todas sea el mismo y que compartan funciones como las reacciones. Por lo que como suele decirse está es sola la punta de la lo que queda por llegar.