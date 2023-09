WhatsApp: así puedes cambiar de opinión al reaccionar a un mensaje

Desde hace tiempo, las reacciones en WhatsApp están disponibles para todos los usuarios y todas las versiones para los distintos dispositivos. Con estas podemos expresar de una forma rápida y sencilla lo que nos sugiere un mensajes, foto o vídeo que nos envían. Pero podemos cambiar de opinión y cambiar el emoji.

Cambia tus reacciones en WhatsApp

Los emojis son la forma más sencilla de expresar lo que pensamos sin poner una sola palabra. Con las reacciones tenemos la opción de expresar con un simple icono lo que nos sugiere un mensaje. Podemos reaccionar con cualquiera de los emojis disponibles en la aplicación. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, debemos recordar cómo añadir reacciones a los mensajes.

Las nuevas reacciones | Meta

Podemos añadir reacciones tanto a los mensajes que nos envían como a los que enviamos nosotros. Ya sea en la versión móvil y desde nuestro reloj que reaccionaremos pulsando sobre el mensaje o en la versión de escritorio donde nos aparece el acceso a las reacciones a la derecha para los mensajes que recibimos y la izquierda si es a nuestros mensajes. En un principio las reacciones estaban limitadas a un número limitado de expresiones, aunque con el tiempo este número ha cambiado y podemos usar cualquiera de los emojis disponibles en la aplicación. Aunque al pulsar sobre el icono de primeras solo accedemos a seis. Pulsando sobre el icono más, tenemos acceso a todos los disponibles desde el teclado. Así podrás cambiar y añadir nuevas reacciones a mensajes pasados.

Si nos hemos confundido o no estamos de acuerdo con la reacción a un mensaje, siempre tenemos la opción de cambiarla. El procedimiento es de lo más sencillo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, debemos localizar el mensaje al que hemos reaccionado anteriormente y queremos cambiar.

al que hemos reaccionado anteriormente y queremos cambiar. Una vez que lo tenemos localizado, es tan fácil como pinchar de nuevo sobre las reacciones y elegir una nueva.

y Así la nueva reacción sustituirá de forma automática a la que teníamos anteriormente.

a la que teníamos anteriormente. De manera que sin necesidad de eliminarla podemos sustituirla de forma sencilla.

Se puede cambiar cualquier reacción en cualquier momento. Por lo que, si no estás conforme con las reacciones pasadas puedes cambiarlas, aunque haya pasado tiempo desde que las pusimos. Del mismo modo, también podemos eliminarlas pasado un tiempo. Así no dejaremos rastro de lo que pensamos acerca de un tema. Nadie se enterará de que hemos cambiado nuestra reacción ya que no hay ningún tipo de notificación al respecto del cambio. Por lo que, si en un momento dado nos hemos visto obligados a reaccionar a un mensaje de determinada forma, siempre nos queda la opción pasada el tiempo de cambiar o incluso eliminar los emojis. La única pega es que solo podemos usar una única reacción a cada mensaje y que no podemos combinar varias reacciones, solo cambiar una por otra o simplemente eliminar aquellas con las que no estemos de acuerdo o hayamos cambiado de opinión.