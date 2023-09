¿No te gustan los vídeos instantáneos de WhatsApp? Pronto podrás deshacerte de ellos

Hace unas semanas Meta anunciaba la disponibilidad para todos los usuarios de los nuevos vídeos instantáneos. Como sabéis, estos nos permiten enviar mensajes basados en vídeo de forma similar a como lo hacemos con las notas de voz. Y aunque es una función que se ha recibido con bastante entusiasmo por los usuarios, es verdad que como suele ser habitual, también hay a quienes no les gusta tanto enviar como recibir este tipo de mensajes. Para ello WhatsApp está preparando soluciones drásticas, como vais a poder comprobar a continuación.

Nueva función para deshabilitarlos

Y es que como han desvelado desde WaBetaInfo, la app de mensajería está probando ya un nuevo ajuste que nos permitirá desactivar esta forma de comunicación dentro de los chats. Concretamente vamos a tener un ajuste llamado “mensajes de vídeo instantáneos” y que contarán con un botón deslizante que permitirá activar o desactivar este tipo de mensajes. Y es que esta función lo que hará es lo siguiente.

Al pulsarla se desactivará la funcionalidad que permite cambiar entre las notas de voz y de las de vídeo pulsando una sola vez sobre el icono de esos mensajes. De esta forma, si la función la tenemos desactivada, cuando pulsemos sobre el icono de la nota de voz no aparecerá ya el de grabar vídeo, y volverá a su funcionalidad original de enviar las notas de audio.

Este nuevo ajuste lo vemos tanto en la versión para Android como la de iOS, ambas ya permiten activar y desactivar este nuevo método de comunicación dentro de los chats de la aplicación. Y concretamente en la versión 2.23.16.9 de la aplicación para Android, o en la beta 23.15.1.76 de iOS, es donde se ha dejado ver esta función ya en los ajustes de WhatsApp.

Ahora bien, de momento es una funcionalidad que solo está al alcance de algunos usuarios que pueden tener acceso a las versiones previas, y que por tanto está muy lejos de ser accesible para todos los usuarios. Para ello habrá que esperar todavía semanas o incluso algún que otro mes para que sea una función para todos. Esto nos demuestra que WhatsApp ya tiene lista una solución para aquellos que todavía no se sienten cómodos con los mensajes de vídeo.

Por lo que, aunque han llegado muy pulidos y con funciones para personalizar la experiencia, estos mensajes no son siempre la mejor opción. Y muchos usuarios a la hora de enviar una nota de voz prefieren evitar esta nueva característica, que por accidente puede activarse si pulsamos el botón del micrófono de manera incorrecta. Con esta nueva función, ya no existirán estos riesgos. Así que, si no te gustan estos mensajes, ya asoma en el horizonte una solución sencilla para evitarlos.