WhatsApp ahora puede leerte el prospecto de un fármaco

Hoy hemos conocido a Medi, el primer asistente virtual orientado al sector farmacéutico, y que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo cuando se trata de leer los espesos prospectos que llevan las medicinas que tomamos. Este nuevo asistente virtual puede funcionar en conjunto con la app de mensajería más popular, como es WhatsApp, y simplificar a muchas personas algo que muchas veces nos da bastante pereza, pero que por otro lado es imprescindible y necesario antes de tomar cualquier medicación.

Un asistente para leer prospectos

Este nuevo asistente llamado Medi utiliza la inteligencia artificial para leer y comprender el contenido de medicamentos de la farmacéutica Teva, que es la que ha puesto en marcha este interesante proyecto. Lo que hace este asistente es leer el prospecto, aprendérselo, y responder a nuestras preguntas si proceden, con el objetivo de poder comprender mejor las implicaciones de tomarlo.

Medicamentos | Foto de Ksenia Yakovleva en Unsplash

Cualquier duda que podamos tener con el medicamento se lo podremos preguntar a Medi para que nos de la respuesta más directa y natural posible. Y para poder utilizarlo tenemos dos opciones, la más atractiva de las dos es a través de la popular app de mensajería WhatsApp. Para ello tendremos que añadir a nuestros contactos el número 683784848, desde donde podremos adjuntar una imagen o escribir el nombre del medicamento del cual queremos conocer sus detalles.

Una vez que el asistente haya reconocido el medicamento tras analizar las imágenes, nos responderá con todo el contenido del prospecto que pueda ser de nuestro interés. También podemos hacerlo a través de un chat web accediendo al siguiente enlace web. Sin duda es un método que nos parece especialmente interesante para poder conocer el contenido de un prospecto, y sobre todo los detalles más importantes a la hora de consumirlo, para conocer las pautas correctas de administración, por ejemplo.

Y es que muchas veces no leemos los prospectos ya sea bien por pereza, o porque nuestra vista ya no sea capaz de leer el texto de tamaño tan reducido que suele haber en ellos. Según la encuesta realizada por Teva para la ocasión, la mitad de los españoles no leemos los prospectos. Y lo pero no es esto, sino que de todos los medicamentos que toman, la mitad de ellos no han sido prescritos por un profesional. Por lo que la temeridad es doble al tomar estos fármacos sin la información suficiente, que puede ser clave para el consumo de los medicamentos en determinados momentos donde nuestras circunstancias cambian.

Así que, si cae en tus manos un medicamento de este fabricante de genéricos, puedes probar a Medi, este nuevo asistente que gracias a la IA puede leerlo por nosotros. Algo que por otro lado es posible que podamos hacerlo en el futuro con otras IA, como la de OpenAI o Google, gracias a herramientas como Google Lens, que analizan las imágenes en busca de texto y lo pueden comprender. Y aunque no es algo único en el mercado, nos parece una excelente iniciativa que todo el proceso se pueda simplificar desde WhatsApp, algo que puede ser de extrema utilidad para personas mayores que sí que están familiarizadas con el uso de la app de mensajería.