WhatsApp actualiza su aplicación de Android para mejorar la búsqueda en los chats

La búsqueda de WhatsApp ha sido siempre una de las asignaturas pendientes de la app de mensajería porque, no ha sido hasta hace relativamente poco, que a los de Facebook les ha parecido un elemento determinante en el que centrar parte de sus esfuerzos. Y es que a medida que los chats van creciendo en actividad y contenidos que se comparten, disponer de una herramienta que nos encuentre eso que necesitamos, se vuelve fundamental.

Aunque lo cierto es que siempre tenemos la alternativa de mantener limpitos todos los chats en los que participamos, para que así cualquier búsqueda que hagamos nos dé como resultado un contenido que hemos definido como imprescindible. Así, desaparecen de la ecuación los memes, los vídeos de chistes que solo sirven para verlos una sola vez y esa infinidad de enlaces que apuntan a informaciones y publicaciones en redes social que nos importan poco.

Ver esta publicación en Instagram

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CGGX-hZlJCC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||We’ve made it easier for you to search through all your media (photos, GIFs, links, videos, documents, audio) on WhatsApp. You can now search for a specific contact, then choose the type of media and add keywords to more powerfully look through past chats and messages.]]