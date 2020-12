¿Tu viejo iPhone seguirá siendo compatible con WhatsApp en 2021?

Mucho se ha especulado en los últimos meses con la compatibilidad de WhatsApp con los iPhone más antiguos. Y no es algo casual o que se base en especulaciones, ya que la propia app de mensajería ha mostrado en sus términos legales y ayuda que WhatsApp ya no será compatible con los móviles que no cuenten con iOS 9 o superior. Eso quiere decir que todos los iPhone sin este sistema operativo ya no podrían contar con la aplicación. Por tanto sería de esperar que si así lo asegura WhatsApp, sea cierto. Pero esta semana hemos conocido el tuit de toda una eminencia en esto de WhatsApp, como es el sitio web de WabetaInfo, y ha echado por tierra todo lo que se ha hablado hasta ahora sobre el tema.

Si, seguirá funcionando igualmente

Eso es lo que ha asegurado la cuenta de Twitter de WABetaInfo, que ha desmentido por completo a la propia WhatsApp al tildar de “Fake News” las informaciones oficiales. Las palabras concretas de esta cuenta de WABetaInfo aseguran que “WhatsApp no dejará de admitir iPhone más antiguos, es una noticia falsa”. Lógicamente al leer esto uno no puede sino sentirse contrariado, ya que no está desmintiendo un rumor, sino las informaciones oficiales acerca de la compatibilidad de la app con el resto de iPhones. Lógicamente cuando lo asegura de manera tan rotunda es que cuenta con fuentes fiables, o directamente con la propia experiencia con las diferentes funcionalidades que están disponibles dentro de la app y que todavía no han sido desveladas.

Por tanto nos fiaremos de WaBetaInfo en este aspecto, porque teniendo en cuenta sus precedentes y que es básicamente la única fuente de filtraciones de la app, sus razones tendrá. Lo cierto es que los dispositivos de Apple siempre han contado con una excelente compatibilidad a largo plazo con todo tipo de apps. Puedo dar fe de que un iPhone 3G del año 2008 sigue funcionando a la perfección con Spotify, en un uso diario, por lo que sería bastante extraño que apps incluso mucho más modernas no cuenten con ese soporte. En el caso de Android es distinto, porque el número de marcas que fabrican móviles con este sistema es enorme.

Pero en el caso de Apple los de Cupertino controlan muy bien sus dispositivos y pueden alargar enormemente la vida útil de estos. Por lo tanto no nos extrañaría que los viejos iPhone sigan siendo compatibles con WhatsApp, a pesar de lo que ponga en la ayuda de WhatsApp. Los demás móviles que deberían dejar de ser compatibles en 2021 son aquellos móviles que cuenten con Android 4.0.2, así como los que cuentan con KaiOS 2.50 o anterior, como sabéis estos últimos son los móviles básicos, como los Nokia 8810. Así que si tienes un viejo iPhone, no temas, porque según la voz más autorizada sobre WhatsApp en la actualidad, no hay nada de lo que preocuparse en este aspecto. Veremos si finalmente se cumple y los iPhone más veteranos no salen perjudicados en 2021.