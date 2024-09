Tu viejo iPhone podrá transcribir llamadas de voz a texto

Hace solo una semana que Apple presentaba los nuevos iPhone 16 en una Keynote donde la IA de Apple Intelligence brilló con luz propia, como principal reclamo para hacerse con los nuevos teléfonos de la marca. Una IA que no llegará a todos los terminales de Apple, ya que no será compatible con las anteriores generaciones, solo con los iPhone 15 Pro, esto quiere decir que el grueso de usuarios de iPhone no tendrá acceso a la IA. Ahora bien, hay algunas funciones que en un principio estaban asociadas a ella, y que ahora parece se liberan para todos.

Las transcripciones amplían su recorrido

La transcripción de las conversaciones es algo muy útil, ya que convierte la voz de quien nos llama en texto, y por tanto no necesariamente tenemos que responder a la llamada. Esta función no es nueva, la hemos visto en Android, y dentro de los iPhone, ya contaba con compatibilidad para los iPhone 16 y los iPhone 15 Pro. Pero más allá de estos móviles, no había ninguna funcionalidad similar que fuera compatible para ellos. Pues bien, esto está cambiando ahora, con una compatibilidad que se está viendo ampliada.

Y es que la función de transcribir está llegando a más usuarios gracias a la beta 4 de iOS 18.1. Estos cuentan con móviles que van desde los iPhone X a modelos superiores, por lo que la lista de teléfonos compatibles con esta función se dispara notablemente, y ahora incluye muchos más modelos. Por tanto, si tu iPhone está dentro de este grupo, es probable que cuando llegue la versión estable del sistema operativo, en su primera gran actualización, te llegue esta interesante característica.

¿Cómo funciona?

Pues bien, al igual que en el caso de Android, esta característica tiene un funcionamiento similar al de un contestador automático. Lo que hace es que cuando alguien nos llama, nos da la opción de descolgar, o bien transcribir esta. Para ello es necesario que la llamada se grabe, y que el software de inteligencia artificial interprete lo que se dice en esa grabación.

De esta manera la llamada se convierte a texto, y podemos saber qué es lo que quieren sin tener que contestar. Si en el transcurso de la llamada creemos conveniente que el tema por el que nos llaman necesita ser contestado, podemos descolgar la llamada, de la misma manera que se ha hecho durante muchos años con los contestadores automáticos que grababan las llamadas en una cinta.

La diferencia es que aquí en lugar de cinta tenemos un texto que se genera a partir del sonido que graba la aplicación. Asi que sin duda estamos ante una función genial, muy útil, y que seguro que todos estos usuarios de iPhone más antiguos, van a agradecer mucho. Ahora bien, toca esperar un poquito más para que llegue a todos los usuarios de estos teléfonos, al menos en su versión estable. Y no estamos seguiros de que funcione con los iPhone configurados en el idioma español, por lo que tendremos que ser pacientes para que esto termine llegando a tu iPhone con varios años a la espalda.