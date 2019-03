Los usuarios que no utilizan la versión oficial de WhatsApp serán bloqueados: así puedes evitarlo

Si en los últimos tiempos has experimentado problemas con tu cuenta de WhatsApp hasta el punto de haber sido baneado de la aplicación, no pudiendo así utilizarla, es posible que sea porque estés utilizando una aplicación no autorizada que imita a la original de WhatsApp. En estos casos, la compañía ha lanzado una serie de recomendaciones para evitar este problema.

Y, por sorpresa, y por primera vez, WhatsApp ha nombrado a dos de estas aplicaciones en su propia sección de “preguntas y respuestas” para los usuarios. En concreto, WhatsApp se ha referido a WhatsApp Plus y GB WhatsApp como dos de las aplicaciones que podrían causar problemas para los usuarios que las estén utilizando.

En este artículo publicado en su FAQ, WhatsApp da unas recomendaciones a los usuarios para evitar quedarse para siempre sin las conversaciones que hubieran tenido hasta ese momento. En concreto, si el usuario estaba utilizando GB WhatsApp, la recomendación pasa por hacer una copia de seguridad de los chats que tenías y transferirlos después al WhatsApp bueno.

Para esto, lo primero que deberás hacer es esperar a que se acabe el tiempo de castigo que WhatsApp te haya impuesto. Una vez estés liberado, sigue estos pasos para hacer una copia de seguridad de tus conversaciones en GB WhatsApp:

- Pulsa en “más opciones” > “chats” > “copia de seguridad de los chats”.

- Ve a la configuración del teléfono, clica en “almacenamiento” y accede a los archivos

- Encuentra la carpeta de GB WhatsApp y renómbrala con el nombre “WhatsApp”.

- Bájate la aplicación oficial de WhatsApp desde la Play Store

- Cuando te aparezca la opción de “restaurar” después de haber verificado tu teléfono, selecciona el archivo que renombraste previamente y restáuralo. Ahí deberán estar las conversaciones que tenías en GB WhatsApp y que ahora podrás seguir viendo en WhatsApp.

En el caso de que estuvieras utilizando la aplicación de WhatsApp Plus, bastará con que hayas hecho un “guardado” de tus chats justo antes de pasarte a la aplicación buena de WhatsApp. Este guardado se hace automáticamente cada día si lo tienes así configurado y, si no, puedes acceder a ello a través de ajustes > chats > copia de seguridad. Cuando lo tengas guardado en Google Drive ya podrás pasarte a WhatsApp y restaurar dichos chats desde ahí.