¿Usar Windows en el iPhone? La nueva app de Microsoft lo permite

Desde luego podría parece algo improbable, pero va a ser una realidad, porque vamos a poder ejecutar Windows en el sistema operativo de Apple. Aunque como os podéis imaginar, hay cierto truco, porque básicamente se va a tratar de la ejecución remota del sistema operativo de los de Redmond. En esta ocasión hablamos de una aplicación que acaba de lanzar Microsoft en la App Store y que permite precisamente hacer esto. Te contamos todos los detalles y cómo se va a poder disfrutar de esta nueva modalidad de Windows en los dispositivos de Apple.

Así es la nueva app de Windows

Básicamente lo que ha hecho Microsoft es reconvertir su anterior app de Windows 365 para que ahora llegue como la app De Windows a todos estos dispositivos de diferentes sistemas operativos. Lo que permite esta app es ejecutar una copia de Windows desde nuestro PC a uno estos dispositivos. Por ejemplo, conectarte a tu PC en casa desde el iPhone aunque esté lejos de ella, es una retransmisión en tiempo real que nos permite convertir no solo el iPhone, sino también un iPad, en un dispositivo con el sistema operativo de Microsoft.

Lo curioso es que de momento esta app no está disponible para Android, por lo que nos tocará esperar a que deje de ser una versión preliminar y que llegue a todos en su compilación estable. Detrás de este movimiento parece estar la intención a largo plazo de Microsoft de convertir a Windows en un sistema operativo que se basará en la nube, y que no tendrá limitada su presencia a un ordenador personal de forma física. Pero esto tendrá una doble cara, como era de esperar, y podría convertir a Windows en un sistema operativo de suscripción, ya que al no estar anclado a un PC podría ejecutarse desde multitud de dispositivos, no necesariamente compatibles.

Por tanto, parece que poco a poco Windows va tomando una forma mucho más transversal y amplia, que podría convertirlo en el suprasistema operativo de muchos dispositivos, y como vemos ahora también en los terminales de Apple. La nueva app no solo está disponible para los iPhone, sino también para iPad, que sin duda es un entorno mucho más favorable para ejecutarlo, por su pantalla más grande y con relación de aspecto similar a la del monitor de un PC. Esto sin duda debe dejarnos claro que el futuro de Windows está muy lejos de ser el que conocemos actualmente, y que probablemente en los próximos años tenga más peso esta frente a las licencias tradicionales, y bajo un método de suscripción.

Eso sí, hay que decir que esta app de momento está disponible solo para aquellos que tienen una cuenta comercial de Microsoft, y por tanto los usuarios finales todavía no van a tener acceso a ella. Pero lo normal es que termine llegando más pronto que tarde, porque ahí es donde los de Redmond pueden recuperar muchos usuarios de Windows que y utilizan sus PCs en el día a día y buscan poder seguir haciéndolo desde el smartphone.