Uno de cada cuatro estadounidenses ya ha borrado Facebook de su móvil

La consultora Pew Research Center ha publicado las conclusiones de un estudio de comportamiento que ha realizado en el ámbito de Facebook con resultados más que preocupantes para la compañía de Zuckerberg.

Según estos datos, después del escándalo de Cambridge Analytica, que provocó que el propio CEO de la compañía tuviera que explicarse en el Congreso de los Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, un gran número de usuarios norteamericanos tomaron la decisión de marcharse de la red social. Aquí van algunos de esos datos:

- El 54% de los usuarios de Facebook de 18 años o más han ajustado su configuración de privacidad en los últimos 12 meses.

- 4 de cada 10 usuarios entrevistados han afirmado que se han tomado un descanso de visitar la plataforma social durante tres semanas o más.

- El 26% de los usuarios afirman que han borrado la aplicación de Facebook de su teléfono móvil.

- Por último, el 74% de los usuarios de Facebook entrevistados dicen haber hecho al menos una de las tres acciones anteriores durante el último año.

El estudio se llevó en mayo y junio de este año, justo después de que saliera a la luz el escándalo de Cambridge Analytica.

Estos datos no hacen sino confirmar lo que ya había confirmado la propia compañía cuando publicaron los datos económicos del último trimestre: una desaceleración en el uso de la plataforma social por parte de sus usuarios.

Por el momento parece que los cambios que quiere implementar la red social para volver a atraer a los usuarios, como una aplicación de citas, más importancia a los grupos o una mejoría de los timelines, no está teniendo el efecto deseado.

Aun así, no parece haber demasiada preocupación en el entorno de Zuckerberg. Al fin y al cabo, los usuarios que dejen de usar Facebook seguirán utilizando Instagram y, los que no, no podrán resistir a chatear a través de WhatsApp: la triada de aplicaciones perfectas para Mark Zuckerberg.