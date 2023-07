Trucos para sacarle el máximo partido a Google Docs

Google Docs se ha posicionado como la mejor alternativa a Office. Un editor de textos propiedad del gigante con sede en Mountain View y que ofrece todo tipo de funciones para que puedas trabajar en las mejores condiciones.

Y teniendo en cuenta que Google Docs es totalmente gratuito, lo cierto es que es una excelente opción a tener en cuenta tanto para trabajar como para uso personal. Además, si conoces los mejores trucos para Google Docs, podrás sacarle más partido que nunca a este editor de textos.

Trucos para Google Docs que no deben ignorar

Así que, con lo bien que funciona, vamos a ver cómo exprimir Documentos de Google con estos sencillos trucos. El primero que te vamos a mostrar es la función Buscar y reemplazas. Esta herramienta es mucho más útil de lo que te imaginas.

Para acceder a ella, debes pulsar en Editar y abajo del todo estará. ¿Para qué sirve? Pues para solucionar cualquier error. Por ejemplo, si dejas muchos dobles espacios (algo habitual en muchos teclados), en el recuadro de arriba dejas marcado un doble espacio, en el recuadro de abajo solo uno, y se solucionará. O si has escrito mal una palabra muchas veces, esta herramienta te enamorará.

Otro de los mejores trucos para Google Docs que debes conocer tiene que ver con su modo dictado por voz. Como podrás imaginar, esta función te permite escribir por voz, lo que es ideal en todo tipo de situaciones.

Te recomendamos revisar siempre el texto, porque puede contener algunos fallos gramaticales, ya que puede entenderte mal en ciertas situaciones, pero funciona bastante bien. Para activarlo, solo tienes que ir a Herramientas y pulsar en Escribir por voz.

¿Quieres saber fácilmente el número de palabras que llevas escritas? Pues solo has de hacer la combinación Control + Shift+ C para que aparezca un recuadro donde verás todo lo que has escrito hasta ahora.

Google Docs | Dominio Público

Otro de los trucos más interesantes de Google Docs tiene que ver con sus revisiones. En los Documentos de Google podrás acceder a ediciones anteriores. Algo que te puede sacar de más de un apuro.

Para ello, en la parte superior derecha verás que hay un símbolo parecido a un reloj. Solo tendrás que pulsar en este icono para poder acceder a las revisiones anteriores. El último truco de Google Docs te permitirá añadir notas.

Para acceder, solo has de pulsar en el botón del lápiz situado debajo de tu foto de perfil y pulsar en Anotaciones. Si quieres revisarlas, justo al lado del icono del reloj, verás que hay uno con forma de bocadillo de cómic. Accediendo, podrás ver todos los comentarios.

Como habrás visto, son trucos para Google Docs muy sencillos de seguir, por lo que no dudes en tenerlos a mano para exprimir todo lo que ofrece este editor de documentos.