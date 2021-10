Trucos para iniciarte en el retoque fotográfico en Photoshop

Seguro que en más de una ocasión cuando has estado de viaje has tomado mogollón de fotografías ideales. Sin embargo, y esto es algo que a muchos nos ha pasado, cuando llegas a casa y comienzas a ver las fotos que has realizado te percatas de que hay una persona que estropea esa foto perfecta y que tanto te gustaba. Tranquilo, la imagen tiene arreglo. Para solucionar este tipo de problemas existen diversos programas de retoque fotográfico como es el caso de Photoshop, una herramienta con la que puedes hacer que tus fotografías luzcan aún mejor.

Este software es uno de los más usados y vendidos por Adobe, algo que para nada es una sorpresa. Este no está dirigido únicamente a la fotografía, también se puede crear elementos en 3D, logotipos… de su versatilidad viene su popularidad. Pese a ello, en esta publicación nos centraremos en contarte algunos trucos para iniciarte en el retoque fotográfico y comiences a ser todo un profesional.

Oculta información confidencial

La privacidad es un elemento primordial, por eso siempre debes preocuparte de no mostrar datos privados por error. Filtrar información tan importante como puede ser tu número de teléfono, cuenta bancaria u otros datos personales puede suponer muchos problemas. Por ello en Photoshop hay una herramienta muy sencilla de utilizar para pixelar contenido y que este sea invisible.

Pixelar | Tecnoxplora

Pixelar | Tecnoxplora

Lo primero que tienes que hacer para ello es abrir la fotografía en el programa. Una vez dentro pulsa la opción Marco rectangular y selecciona la zona que deseas ocultar. Tras ello dirígete a la parte superior y pulsa Filtro-Pixelizar-Cristalizar. A continuación, aparecerá una ventana para configurar el tamaño de la cristalización. Pulsa aceptar y listo. Ya habrías ocultado tu información personal.

Enfoca el elemento que tú quieras

Si has tomado una fotografía con una gran profundidad de campo prácticamente todos los elementos de la fotografía aparecerán enfocados en su totalidad. Sin embargo, a través de Photoshop puedes señalizar qué elemento debe enfocarse y desenfocarse.

Desenfocar | Tecnoxplora

Desenfocar | Tecnoxplora

Para utilizar estas funcionalidades debes buscar en la parte izquierda el símbolo de una gota, la cual será la herramienta Desenfocar. En cambio, si mantenemos clic en esa opción se desplegará un breve menú con otras opciones, donde encontraremos la opción Enfocar. Pero, claro, te estarás preguntando cuál de ellas nos conviene más. En realidad, esto depende de la fotografía, pero mayoritariamente es preferible utilizar la primera de ellas. Cuando la herramienta Desenfocar esté activa solo habrá que cambiar el tamaño del pincel (si precisa), un parámetro que podéis ajustar en la parte superior, y comenzar a señalar las partes que buscamos desenfocar. Como veis no tiene nada de complicación.

Aplica iluminación a tus imágenes con un simple paso

A veces, lo único de lo que carece una buena fotografía es de luminosidad. Algo que en ocasiones no depende de nosotros mismos a no ser que nos encontremos en un estudio fotográfico o dispongamos de herramientas que nos ayuden a controlarla. Por eso en Photoshop encontramos una función que le otorgará la iluminación que le falta a nuestra fotografía en un simple paso.

Iluminar | Tecnoxplora

Herramienta Niveles | Tecnoxplora

Iluminar imagen | Tecnoxplora

Para aplicar luminosidad a tu imagen ve de nuevo a la parte superior y selecciona Imagen-Ajustes-Niveles. No te pongas nervioso, es probable que no comprendas la ventana que se ha abierto, pero es bastante sencillo. En el cuadro Niveles de entrada mueve la flecha blanca hacia la izquierda y verás como tu fotografía ha adquirido luz con un simple ajuste.

Elimina contenido de tu imagen con el pincel corrector

La herramienta Pincel corrector nos proporcionará lo necesario para eliminar objetos o elementos de la fotografía de una manera sencilla. Ten en cuenta que si la imagen tiene muchos colores y partes desiguales esta herramienta puede no ser de ayuda. Aunque para ello contamos con dos opciones. La primera es muy útil para imágenes con pocos colores como un cielo, una playa… La segunda es más específica y puede llevarnos más tiempo, pero el resultado será más efectivo.

Herramienta Pincel corrector | Tecnoxplora

Herramienta Pincel corrector | Tecnoxplora

Para utilizar esta función solo tienes que buscar la herramienta Pincel corrector puntual, que tiene una forma similar a una tirita, en la parte izquierda de la fotografía. Cuando la hayas localizado pulsa Capa en la parte superior y crea una nueva capa. Ahora señala en tu imagen qué parte quieres eliminar, por ejemplo, un pájaro del cielo, tras ello verás que el ave ha desaparecido fácilmente. Si la imagen contiene un montón de cambios de colores es recomendable utilizar el Pincel corrector, que lo encontrarás al sostener el clic sobre el Pincel corrector puntual. Esta variante te permite ser más detallista con el elemento que pretendas eliminar. Para utilizarla primero debes indicar el punto de origen de la imagen pulsando Alt+Clic.

Lo único que habría que hacer ahora es ir poco a poco eliminando el elemento teniendo en cuenta el punto de origen. A priori es algo complicado, pero no os preocupéis, en otra ocasión os contaremos lo básico sobre esta herramienta y cómo utilizarla debidamente. De momento con estos trucos puedes iniciarte en el programa, que, como ya hemos dicho esconde muchísimas funcionalidades.