El truco para ocultar apps en Android sin usar más aplicaciones

Nuestros dispositivos acumulan una gran cantidad de aplicaciones. Estos cada vez disponen de una mayor capacidad de almacenamiento y probablemente no tengamos necesidad de desinstalar las aplicaciones por defecto para instalar nuevas. Aunque muchas de estas no se pueden desinstalar, siempre podemos inhabilitarlas para ocultarlas. De manera que no solo no estarán a la vista y no consumirá recursos en segundo plano. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Ocultar aplicaciones en Android

En todos los teléfonos Android nos encontramos con una serie de aplicaciones preinstaladas, las cuales no podemos borrar. La única forma de deshacernos de ellas es usando aplicaciones de terceros, que tenemos que instalar, algo que puede que no nos dé mucha confianza. Por lo que podemos usar un truco, que, aunque no eliminará la app, dejará de estar visible. De manera que, para ocultar las aplicaciones es tan sencillo como acceder a nuestro teléfono y localizar la app que queremos ocultar.

Inhabilitando aplicaciones en Android TV | TecnoXplora

Para ello entra en el cajón de aplicaciones o realiza una búsqueda.

o realiza una búsqueda. Una vez localizado el icono de la app en cuestión, mantén pulsado el mismo hasta que aparezca el menú.

En el que debemos seleccionar “información de la aplicación”

Otra forma de acceder a esta es accediendo a través de la configuración de nuestros teléfonos y seleccionando aplicaciones .

de nuestros teléfonos y seleccionando . De manera que podamos seleccionar la aplicación desde la lista.

desde la lista. Una vez hemos accedido a la información de la aplicación, debemos pulsar sobre el botón “desa c tivar”.

tivar”. Una vez hecho esto, tendremos que confinar que queremos continuar para que tenga efecto esta acción.

para que tenga efecto esta acción. Así de esta forma, inmediatamente veremos como el icono de la app desactivada ha desaparecido de nuestros cajones de aplicaciones y ya no tenemos acceso a través de aquí.

de nuestros cajones de aplicaciones y ya no tenemos acceso a través de aquí. Del mismo modo desde la configuración seguiremos teniendo acceso, ya que siempre podemos ver el listado con las aplicaciones que hemos desactivado.

Aunque si no quieres tener una aplicación en tu móvil lo más recomendable es siempre desinstalar, en el caso de que quieras conservarla, pero no quieres que esté visible lo mejor es ocultarla de la vista de curiosos. Aunque este truco solo funciona para las apps preinstaladas por el fabricante, y la app que queremos ocultar la hemos descargado de la tienda de aplicaciones, no podremos usar este método. Algunos fabricantes incluyen entre sus funciones carpetas privadas donde podemos guardarlas.

Estás suelen estar protegidas con contraseñas y solo podremos acceder nosotros, por lo que se mantendrán anónimas y seguras en nuestros dispositivos. Si no es el caso de tu móvil tendrás que recurrir a una app de terceros que no te quedará más remedio que descargarla e instalarla en tu móvil.

En el caso de esta opción de Android, las aplicaciones inhabilitadas siguen estando accesibles y cualquier usuario que desbloquee nuestro móvil podrá tener acceso a ellas. Aunque para usarlas deberíamos volver a habilitarlas ya que esto no significa que no las veamos, sino que tampoco podemos hacer uso de ellas.