El truco del iPhone para escuchar reuniones sin asistir a ellas

Como si de una película de espías se tratara nuestro iPhone puede convertirse en una potente herramienta de escucha. Por lo que podemos dejarlo en cualquier lugar y escuchar a través de él lo que sucede a su alrededor. Una función que puede considerarse que vulnera la privacidad de las personas o un método sencillo de conocer lo que pasa en una habitación sin ser descubiertos.

Escucha a través de tu iPhone

Son muchos los usuarios que valoran mucho su privacidad por lo que esa función puede resultarles como una vulneración de la misma. Para otros una ventaja a tener en cuenta si nos queremos enterar de lo que se hable en nuestra ausencia en una sala. Sea cual sea nuestra posición sobre este tema, podemos activarla de esta forma.

X, la app antes conocida como Twitter nos ofrece una amplia variedad de información. Desde la más reciente actualidad o como es el caso, nos enseñan cómo podemos usar nuestro iPhone para realizar escuchas. Nos hemos enterado de este truco gracias a un usuario de la plataforma el cual en uno de sus hilos nos cuenta cómo hacerlo. Solo hay que seguir los siguientes pasos.

Debemos acceder a los ajustes de nuestro teléfono, a través del menú “ configuración ”

” Desde aquí se accede al centro de control.

A los controles añadimos “ audición ”

” Para que funcione correctamente es necesario t ener unos Airpods vinculados a nuestro dispositivo.

a nuestro dispositivo. Comprueba que estos están conectados correctamente antes de continuar.

De esta forma en el menú principal de nuestro iPhone nos aparece el icono del altavoz.

Pulsa sobre este para desplegar las opciones, Además de los sonidos de fondo encontramos el apartado “escucha en vivo”

Una vez hemos activado esta opción, podemos escuchar lo que sucede, por lo que solo nos queda bloquear el móvil, dejarlo en cualquier lugar de la sala, preferiblemente en un lugar que recoja bien el sonido y marcharnos.

A través de los auriculares escucharemos lo que sucede, esto funcionará siempre y cuando estos se encuentren dentro del radio de acción del Bluetooth y no se desconecten. Momento en el cual dejaremos de escuchar. No debemos olvidarnos desactivar esta opción cuando hayamos acabado de escuchar, ya que estará activo y seguiremos escuchando a través de nuestros auriculares todo lo que sucede a nuestro alrededor cada vez que los usemos.

Hacer un uso responsable de esta función es responsabilidad del usuario, aunque hay que reconocer que es muy útil para escuchar lo que pasa en el cuarto de nuestros hijos mientras que no los vemos o saber si alguien está hablando mal de nosotros en otra habitación. En este caso, podemos llegar a pensar que es una función que vulnera la privacidad, aunque en realidad la funcionen si no representa el problema sino el uso inadecuado que hagamos de ella. Si la utilizamos para espiar a otras personas o para escuchar conversaciones privadas de las que no deberíamos conocer su contenido. Aunque como ya hemos comentado podemos darle otros usos como escuchar a nuestro bebe mientras duerme o vigilar a nuestras mascotas.