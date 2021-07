TikTok quiere ser tu mejor aliado para encontrar trabajo. ¿Cómo lo hará?

TikTok se ha convertido en la red social de moda. La plataforma no para de ganar nuevos usuarios a golpe de actualizar su servicio con todo tipo de novedades. Hace poco te hablamos de la llegada de los subtítulos automáticos. Y ahora nos acaban de sorprender con una nueva función que te encantará: podrás encontrar trabajo a través de TikTok Resumes.

Ojo, que no estamos ante un rumor o filtración, sino que ha sido la propia app la que ha anunciado a través de un comunicado de prensa que dentro de muy poco podremos crear contenidos enfocados a la búsqueda de trabajo en TikTok. De esta manera, mediante la nueva función TikTok Resumes, que actualmente se está probando en Estados Unidos a trvés de una prueba piloto disponible hasta el 31 de julio, podrás realizar vídeos personalizados en los que te ofrecerás a las diferentes empresas asociadas a este nuevo servicio de la popular red social musical.

34 empresas colaboran con TikTok Resumes

Hay que tener en cuenta que actualmente hay 34 empresas colaboradoras y que no dudarán a la hora de contratar personal a través de esta red social musical. Además, son compañías de la talla de WWE, Nascar, Shopify… Si te interesa, en este enlace tienes el listado completo. Al pulsar sobre una de las empresas del listado, verás los puestos que están buscando.

Kayla Dixon, directora de marketing de TikTok, ha dicho que : "TikTok Resumes es una extensión natural de nuestro programa TikTok College Ambassadors, en el que anteriormente empleamos a cientos de estudiantes universitarios como representantes de la marca en el campus".

Decir que el proceso será de lo más sencillo. Para empezar, el usuario que esté interesado en encontrar trabajo en TikTok deberá crear un vídeo usando el hashtag #TikTokResumes. La idea es crear un currículum en vídeo donde expliques tus estudios, experiencia laboral y resto de habilidades que puedan ayudarte a conseguir una entrevista.

Por si no fuera suficiente, también podrás añadir filtros, stickers, música y otros elementos habituales en la plataforma para que tu currículum de TikTok destaque respecto a los demás. Eso sí, la propia plataforma advierte que no compartas información personal, ya que los vídeos serán públicos. Como habrás podido comprobar, la idea de TikTok no es para nada mala. Y si esta red social te ayuda a encontrar trabajo, mejor que mejor.