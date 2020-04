Hoy ha comenzado la campaña de Renta 2019, que un año más millones de españoles tienen la obligación de llevar a cabo. Aunque se devolverán miles de millones, serán más los que los ciudadanos y empresas españolas tengan que pagar al fisco. Este año será una campaña de la Renta especialmente atípica, ya que por primera vez nos tocará llevarla a cabo durante un estado de Alarma vigente, con todos los ciudadanos confinados en sus casas. Por lo tanto será necesario tirar de tecnología para poder realizar la declaración y presentarla de forma telemática. Un proceso en el que quizás nos toque adjuntar algún documento de manera virtual. Pues bien, aunque no tengáis un escáner en casa, nunca ha sido tan sencillo escanear documentos como ahora, y todo ello además en muchos casos con las apps nativas con las que cuenta tu teléfono móvil.

No necesitas un escáner, solo tu móvil

Hubo un tiempo, allá por finales de los noventa y comienzos de siglo, en el que muchos teníamos un escáner de sobremesa en nuestro escritorio, pero esos dispositivos, de gran tamaño, han sido sustituidos en muchos casos por la cámara de fotos del móvil, así como por un software cada vez más sofisticado, con unos algoritmos que son capaces de capturar una hoja de papel de la misma manera que lo haríamos por ejemplo con uno de estos escáneres.

Escaneando los documentos | Microsoft

Sin ir más lejos lo que os proponemos es descargar una app de Microsoft, y la podéis descargar tanto para Android como para iOS. Esta app pertenece a una gran estirpe de apps de ofimática, como es Office, y se llama Microsoft Office Lens PDF Scanner, y como su propio nombre indica, es todo un escáner de documentos que podemos llevar en el bolsillo gracias a nuestro teléfono móvil.

Esta app es perfecta para escanear documentos, hasta el punto de que no hace falta que se trate de un documento en un folio, sino que es capaz de convertir a un escaneo convencional un texto o contenido sobre cualquier superficie, incluso desde una pizarra. Además no debe preocuparte que le hayas hecho una foto al documento en el que este no aparezca recto, sino que cuenta con una herramienta que convierte el documento automáticamente a una vista en 2D perfecta para poder enviar los documentos. Además estos se pueden compartir fácilmente en un archivo PDF, que como sabéis es el más popular a la hora de enviar documentos a otras personas u organismos.

Pero además podemos convertirlo a otros muchos formatos de manera instantánea, como por ejemplo un archivo de Word, de Powerpoint, así como en una nota de OneNote o guardarlo como una imagen en la galería de fotos o carrete. Una app que hace auténtica magia con nuestros escaneos, por mucho que estos sean malos, convirtiéndolos a un documento a color o blanco y negro a nuestro gusto. Y además, gratis, por lo que no necesitas ni mucho menos un escáner.