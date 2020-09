¿Tienes una de estas seis apps instaladas en tu móvil Android? Bórralas ya

Lamentablemente cada varias semanas nos topamos con el mismo problema en los móviles Android, y es que los hackers se ceban con el sistema operativo de Google gracias a que este es el más popular y utilizado en todo el mundo. En esta ocasión hemos conocido hasta seis apps con malware que pueden dañar nuestro móvil o hacerse con nuestros datos. Además se trata de un malware que puede pasar fácilmente desapercibido, lo que favorece a su expansión por nuestros móviles. Aquí van los detalles y las apps que deberías borrar ya de tu móvil si es que las tienes instaladas.

Una amenaza para nuestro bolsillo

Las apps que han sido detectadas ahora con malware por Pradeo han tenido un número de descargas relativamente bajo para lo habitual en la tienda de Google, pero para nada son despreciables, ya que se han instalado un total de 200.000 veces entre todas ellas. Normalmente se trata de apps que ofrecen funcionalidades bastante normales, como puede ser para bloquear de forma segura el teléfono, una herramienta de escáner, de mensajes SMS, de fondos de pantalla, gestión de documentos o relacionada con los videojuegos. Con estas temáticas y su apariencia nadie podría pensar que se trata de unas apps fraudulentas, para nada.

Joker, el bot detrás de estas apps

A este se le encasilla dentro de la categoría de Fleeceware, que es una modalidad de malware que se especializa en simular clics de usuarios e interceptar mensajes SMS para poder que estos se suscriban a servicios de SMS Premium sin saberlo. De esta manera las víctimas podrían ver facturas por parte de los operadores bastante abultadas, por haber estado expuestos a este tipo de servicios de pago sin conocimiento. El problema es que estas apps utilizan un código específico para ser especialmente sigilosas en su actividad. Tanto que es muy difícil encontrar rastro de este malware si no es gracias a herramientas y métodos de usuarios avanzados.

Las apps que han sido detectadas por Pradeo con este Fleeceware han sido las siguientes:

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip Gamebox

Como os hemos contado, no son de las apps más descargadas, pero puede que hayas podido dar con ellas por casualidad, porque son de esas apps que suelen pasar desapercibidas y se mimetizan perfectamente entre las demás gracias a que ofrecen funcionalidades bastante extendidas y a priori inofensivas. Por tanto si tienes una de estas apps instaladas, no dudes en borrarla y buscar una alternativa a ellas en la tienda de Google, que seguro encuentras decenas de ellas. Lamentablemente es más habitual de lo que nos gustaría este tipo de situaciones con apps que bajo un aspecto inofensivo integran un malware diseñado para hacerse con nuestro dinero de una forma discreta y prácticamente imposible de detectar, si no es por este tipo de investigaciones realizadas por expertos de seguridad, que desde luego cada vez cuentan con más trabajo con tantas miles de apps móviles infectadas, y lo que es peor, que pasan sin problema por los filtros de estas tiendas.