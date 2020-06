La privacidad es uno de esos derechos que tenemos todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo. Solo esa condición ya nos garantiza una salvaguarda ante quienes quieren saltársela para, como ocurre muchas veces en internet, hacer negocio con nuestros datos personales, gustos, costumbres, etc. Así que tener todas las redes sociales y plataformas online en las que participamos en perfecto orden de revista es esencial.

Y hay una aplicación que es una perfecta desconocida para la mayoría de usuarios y que se encarga precisamente de eso, de mantenernos informados sobre todo lo que las principales apps y plataformas de redes sociales en las que participamos están cotilleando de nuestra información personal. No tanto porque no tengan nuestro permiso, sino precisamente porque se lo hemos dado y están minando información de la que no somos muchas veces conscientes.

Jumbo es su nombre y lo controla todo

Esta app, de 2121 Atelier, Inc. para iOS y Android ha ganado todo tipo de reconocimientos y alabanzas entre usuarios y medios especializados, que la ven como un lugar perfecto en el que limpiar todo aquello que recopilan de nosotros. Lo primero de todo que hay que decir es que con Jumbo podremos tener de un vistazo todas las configuraciones de nuestras redes sociales y plataformas online (Gmail, Netflix, etc.) para ver en qué puntos estamos fallando y podemos mejorar. Es decir, qué criterios de privacidad tenemos que seguir para disfrutar de unos perfiles sociales lo más blindados posibles.

Jumbo, la app que gestiona y maneja todas tus redes sociales | Jumbo

De esta manera, Jumbo accede a los datos de nuestra cuenta, analiza la configuración de privacidad que tenemos activa y nos recomienda acciones para mejorar todavía más nuestra seguridad. Por ejemplo, es especialmente útil en casos como el de Facebook, donde sus interminables menús, muchas veces con textos ininteligibles y confusos (adrede), nos impiden alcanzar una configuración acertada. Jumbo, por suerte, nos dirá exactamente qué debemos tocar para que nuestro perfil no esté a la vista de todo el mundo, o que las publicaciones que subimos solo puedan ser consultadas previo permiso nuestro.

Además de eso, llega a meterse en recovecos realmente interesantes como el archivo de mensajes antiguos en Twitter, o el borrado de todas las grabaciones que Alexa tiene de nosotros a través de algunos de sus dispositivos Echo, esos que tienen la manía de escucharnos permanentemente. Incluso si queremos eliminar de una tacada, fácilmente, todas las publicaciones de Facebook entre unas determinadas fechas, será posible hacerlo a través de Jumbo.

Eso sí, para garantizar la privacidad y no hacer de nuestros datos su negocio principal, Jumbo nos pide una suscripción que va desde la voluntad para el servicio "plus", hasta los 9,99 euros al mes por el "Pro". Hay que decir que es de agradecer este modelo de negocio porque viene a refrendar que no hay apps gratis y que todas tienen un precio: unas con dinero contante y sonante, y otras minando nuestros datos y actividades diarias, algo que precisamente Jumbo quiere proteger.

Otra de las funciones que tiene esta app, además de esa protección de la privacidad en nuestras redes sociales y plataformas online, es la de avisarnos de potenciales brechas de seguridad en cuentas que usen un determinado email. En nuestro caso, tras escribir el correo electrónico de inicio de la cuenta, Jumbo nos avisó de siete servicios vinculados a esa dirección que corrían un peligro cierto de seguridad. Seguramente porque los hackers tengan nuestras credenciales de acceso en alguno de los muchos pirateos que se llevan a cabo con datos que terminan en la deep web.