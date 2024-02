Si tienes alguna de estas apps en tu móvil Android, bórralas ya

Es sin duda una de las grandes amenazas para nuestros móviles Android, y también uno de los grandes lastres de estos frente a los iPhone, el gran número de apps maliciosas y con software dudoso que se suelen colar en nuestros smartphones. En este caso hemos conocido otras cuantas aplicaciones que deberíamos borrar de nuestro móvil Android precisamente por esto, por la amenaza que representan. Vamos a conocer los detalles de esta nueva amenaza y cómo deberíamos defendernos de ella.

Varias apps afectadas

Ha sido el medio Bleeping Computer el que ha alertado de la existencia de ese software malicioso en varias apps. Además, debemos tener en cuenta que menciona específicamente a España entre los diferentes países donde esta amenaza puede estar más presente y extendida entre los diferentes móviles con el sistema operativo de Google. Desde el pasado mes de noviembre esta amenaza se habría extendido a más de 150.000 móviles de hasta seis países diferentes, como decimos, con el nuestro entre ellos.

Y el número de afectados seguiría subiendo hasta los 200.000 dispositivos, por lo que el malware estaría ahora en un momento de expansión todavía. Concretamente las apps detectadas están afectadas por un malware que actúa dentro de los permisos de accesibilidad del dispositivo. Esto quiere decirse, que obtiene unos permisos que le dan acceso a aspectos críticos de nuestro smartphone, y por tanto le permite alterar algunas funciones que podrían dar acceso a los hackers a nuestros datos personales para suplantar nuestra identidad.

Y estas apps afectadas lo que hacen es ir descargando poco a poco el malware en nuestro teléfono, y con esos permisos obtener precisamente el anonimato necesario para que la instalación de ese software malicioso no levante nuestras sospechas. Y en total son cinco apps las que han sido detectadas con un software de este tipo. Curiosamente la mayoría de ellas son lectores de PDF y las otras dos limpiadores de archivos.

Los hackers desde luego saben lo que hacen, e introducen en software malicioso en apps que tienen gran demanda como estas, y suelen ser las más descargadas para realizar tareas bastante comunes. El listado de las cinco apps maliciosas es el siguiente:

Phone Cleaner - File Explorer

PDF Viewer - File Explorer

PDF Reader - Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

Así que si tienes alguna de ellas instaladas en tu smartphone, no lo dudes y bórralas ya de tu teléfono, porque tarde o temprano su presencia en el teléfono se va a traducir en un malware en sus entrañas que no te va a traer nada bueno.

En el caso de que no las tengas instaladas en tu móvil, no te preocupes, tampoco vas a tener la opción de descargarlas accidentalmente de la Play Store, ya que Google las ha borrado ya de su tienda, por lo que no existe peligro alguno de que nuestro teléfono se infecte con ellas salvo que las descarguemos aposta desde una tienda externa. Y como sabéis una de las formas más eficientes de evitar malware es precisamente evitando esas apps instaladas desde fuera de tiendas como la Play Store, aunque en este caso haya dado lo mismo.