Telegram: programa un mensaje para que tus contactos sepan que has dejado WhatsApp

Si eres de los usuarios que recientemente has decidido darle una oportunidad a Telegram tal vez este truco te interese para hacerle saber a tus contactos que a partir de ahora pueden contactar contigo a través de Telegram.

Avisa a tus contactos de que ahora usas Telegram

Si te has cambiado recientemente a Telegram, todos tus contactos que también lo usen ya se habrán enterado sin necesidad de que se lo digas. Esto siempre y cuando no hayan desactivado la notificación. Como seguro que ya has visto, cada vez que uno de nuestros contactos comienza a usar la aplicación recibimos una notificación en la que podemos leer “tu contacto se ha unido a Telegram”. Pero si necesitas comunicarles a muchos contactos de agenda que has dejado WhatsApp, tenemos una manera de hacerlo en un único envío de mensajes. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

Programando el envío mensajes | TecnoXplora

Abre Telegram y pulsa en la esquina superior izquierda sobre las tres rayas para acceder a los ajustes.

y pulsa en la esquina superior izquierda sobre las tres rayas para acceder a los ajustes. Toca sobre “ contactos ” para abrir un nuevo menú.

” para abrir un nuevo menú. Al hacerlo accedemos al listado con todos los números de teléfonos y contactos que si están usando la aplicación.

Para acceder a los contactos de nuestra agenda que no aún no usan Telegram, pulsa sobre “invitar Amigos”

Elige de la lista las personas a las que quieres enviar el mensaje y pulsa sobre el botón verde que se encuentra en la parte inferior de la pantalla en el que puede leerse “invitar a Telegram”

Al pulsar sobre este accedernos a un nuevo chat el que, de forma automática, nos aparece el mensaje de invitación predefinido listo para enviar. Si quieres cambiar el texto puedes hacerlo y hacerlo mucho más personal antes de enviarlo.

Una vez tenemos definido el texto, mantén pulsado el Botón “ MSM ” durante unos segundos para acceder a la ventana de programación de envío del mensaje.

” durante unos segundos para acceder a la ventana de programación de envío del mensaje. De forma automática nos sugerirá varios momentos en los que enviar el mensaje, Hoy más tarde, esta noche más tarde, mañana o puedes elegir una fecha y una hora en la enviar el mensaje.

Cuando pulsamos sobre enviar el mensaje se almacena como borrador en la aplicación mensajes hasta que llegue el momento de ser enviado.

hasta que llegue el momento de ser enviado. Algo muy a tener en cuenta es que el envío de estos mensajes puede generarnos algún tipo de coste dependiendo de la tarifa que tengamos contratada con nuestro operador de telefonía. Pues lo que enviamos es un mensaje de texto o SMS.

Otro método que podemos usar sin incurrir en costes añadidos es si usamos la aplicación mensajes de Google y tienes activada la opción chats, podemos crear un grupo con aquellos contactos que sepamos que no usan Telegram para enviarle un mensaje a través del WiFi, sin un coste añadido del mensaje. Aunque si debemos tener en cuenta es que si no estamos conectado a una red WiFi el envío de hará a través de la red móvil con el consiguiente consumo de datos de nuestra tarifa, Pero este no será mucho ya qué solo estamos enviando texto.