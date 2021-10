Por norma general solemos conservar nuestro número de teléfono móvil cuando cambiamos de compañía. Seguramente gran parte de los usuarios de telefonía móvil tengan el mismo número de teléfono desde que empezaron a usar el servicio. Se ha convertido en algo casi tan personal como el número de DNI. Pero pueden ser muchos los motivos ya sean personales o profesionales los que nos obligan a cambiar de número o incluso añadir nuevas líneas. Si has cambiado de número te contamos cómo cambiar de número en Telegram sin perder tus conversaciones.

Actualiza el número de Teléfono en Telegram

De vez en cuando Telegram nos pide que confirmemos si seguimos conservando el número de teléfono asignado a nuestra cuenta, esta puede ser una buena oportunidad bien para confirmar pulsando si a su pregunta o cambiar de número eligiendo la opción contaría. Pero si no te encuentras en esa tesitura y quieres cambiar el número de teléfono, puedes hacerlo a través de los ajustes de la aplicación.

Cambia tu número de móvil en Telegram | TecnoXplora

En primer lugar, abre Telegram y accede a los ajustes tocando el menú de hamburguesa en la esquina superior izquierda de la pantalla.

en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para acceder a los ajustes de la cuenta toca sobre la foto de perfil.

Dentro del apartado cuenta el primer dato que encontramos es el número de teléfono .

. Para cambiarlo, simplemente toca sobre el número actual.

Al hacerlo, aparece una nueva pantalla donde podemos ver de nuevo el número actual y en la parte inferior el botón “cambiar número”

Tras pulsar el botón “cambiar número” aparece un cuadro de dialogo donde debemos pulsar sobre “ cambiar ” para proceder al cambio.

aparece un cuadro de dialogo donde debemos pulsar sobre “ ” para proceder al cambio. Por último, introduce el nuevo número, al hacerlo, al igual que sucede cuando creas una nueva cuenta, recibiremos un mensaje automático de la aplicación para comprobar la veracidad.

Completado el proceso todo quedará como si nada hubiese pasado, toda tu cuenta de Telegram datos en la nube, conversaciones, archivos, grupos migrarán automáticamente al nuevo número, seguimos conservando todos nuestras conversaciones y grupos, estos seguirán activos y podemos reanudarlos en cualquier momento. Además, si tus ajustes de privacidad lo permiten tus contactos podrán acceder a tu nuevo número desde sus agendas.

Pero no son las únicas opciones que permite Telegram con respecto al número de contacto, La aplicación permite añadir hasta tres cuentas con número distintos en un mismo dispositivo. Puedes mantener las sesiones abiertas al mismo tiempo pudiendo cambiar de cuenta fácilmente. De esta forma podemos tener los chats de carácter personal separados de los profesionales. Una ventaja que por ejemplo no nos ofrecen otras aplicaciones de mensajería, gracias a estos ajustes evitamos tener varios dispositivos para revisar varias cuentas de Telegram. Esto también es muy útil si por motivos de un viaje o si pasamos tiempo en otro país y no queremos perder nuestra cuenta con nuestro número habitual. De esta forma podemos tener hasta tres cuentas de usuario en un mismo dispositivo ya que Telegram permite sin tener instalada la tarjeta SIN, aunque para iniciar la sesión si que debes tener cerca el numero de móvil con el que realizaste el registro.