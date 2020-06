Telegram va poquito a poco alcanzado pequeñas metas y, si hace algunos meses logró superar la cifra de 400 millones de usuarios en todo el mundo, ahora vuelve a la carga con una nueva remesa de novedades que van dejando en evidencia a una WhatsApp a la que le cuesta horrores añadir pequeños cambios que agilicen su uso.

Hace apenas un mes y medio, Telegram se atrevía con las pestañas para agrupar los chats según nuestro criterio, lo que nos permitía catalogar las conversaciones en función de nuestras necesidades: familiares, amigos, trabajo, estudios, etc. De esta forma, podemos dar prioridad a lo que atendemos y crear una especie de pantalla de inicio personalizada donde los chats que no aportan nada están escondidos.

Hace unas horas Telegram ha vuelto a demostrar que es mucho más ágil que WhatsApp y que se va ganando a pulso que le demos una oportunidad, con mejoras en la edición de vídeos, así como los stickers, GIFs y otros elementos decorativos de esos que llenan nuestros chats a diario. Además, os permitirá mejorar la calidad de lo que compartís con apenas un par de clics gracias a un editor que gana en funciones si sois de esos que todos los días tienen el impulso de crear memes descacharrantes.

Herramientas de edición avanzadas

Pero ahí no acaban las herramientas que ha traído esta actualización. Ese editor de vídeo os deja ahora mejorar el brillo, el contraste, la nitidez y sobre todo, añadir todo tipo de pegatinas animadas y elementos superpuestos. También, será posible hacer zoom en esas piezas y filtros que van a convertir vuestras bromas veraniegas en tendencias dentro de los chats.

Nuevas herramientas de Telegram | Telegram

En la parte de los GIFs, Telegram ha querido mejorar la velocidad de carga para que no se eternicen los resultados cuando queréis encontrar el chiste correcto para cada situación. La idea es que todo el catálogo esté ya ordenado (y precargado) de antemano en base a una serie de criterios como los más utilizados y populares, estados de ánimo, reacciones, etc. Por último, podréis añadir los que más os gusten a una nueva pestaña de "recientes" para utilizarlos más tarde. No necesariamente en ese momento.

Pero si lo anterior parece orientado solo a hacernos perder el tiempo siendo creativos, también hay hueco en la actualización para funciones más útiles. Es el caso de las carpetas flexibles, que son una evolución de las estrenadas hace unas semanas ya que nos permiten organizar mejor los chats para ponerlos o quitarlos de cada pestaña de una forma más rápida. Es cierto que antes esta opción era muy complicada y andaba muy escondida, por lo que ahora sí está al alcance de todos los usuarios.

Por último, esta actualización trae regalitos para los usuarios de Android en forma de optimización de la app, que ya no ocupa tanto espacio en el almacenamiento del smartphone como antes, amén de un lavado de cara e su interface que incluye movimientos en muchas de las acciones que llevamos a cabo a diario con Telegram: al enviar, editar, o eliminar mensajes, estos se mostrarán con animaciones mucho más trabajadas.