Tecnología contra el bullying: cuatro apps que luchan contra el acoso online

El bullying o acoso escolar es algo que nos afecta a todos. No sólo a los colegios, no sólo a los padres, no sólo a los maltratadores, no sólo a las propias víctimas, no sólo a las instituciones: si de verdad queremos acabar con ello, todos debemos poner de nuestra parte.

Y aunque el bullying siempre ha sido una práctica deplorable, actualmente tiene más visibilidad que nunca. Tras décadas ignorándolo, empieza a tener cada vez más presencia en el debate público y, gracias a la popularización de internet, el acoso se ha convertido también en ciberacoso, con lo que el sufrimiento y la angustia de las víctimas va muchísimo más allá de la presencia física en el colegio o en los momentos compartidos de ocio.

En este terreno, la tecnología también está intentando ayudar. Estas son algunas de las aplicaciones y plataformas online que, de una manera u otra, están poniendo su propia aportación para luchar contra una práctica que necesitamos quitarnos de encima cuanto antes:

1. Parental Click

Quizá una de las apps más recientes, avanzadas y útiles en este sentido. Parental Click permite que los padres puedan vigilar los smartphones de sus hijos de manera segura y controlada. Pero va mucho más allá: en caso de producirse un abuso o agresión, la víctima puede recurrir a la herramienta 'Botón del Fuerte' con la que, agitando el teléfono, activará no sólo el GPS, sino también los programas de grabación de imagen y sonido con la idea de dejar testimonio fehaciente de lo que ha pasado.

Y esa es precisamente su mayor valor añadido: en caso de producirse una situación de acoso, la aplicación genera pruebas (mensajes, amenazas...) que, llegado un posible juicio, cuentan con certificado y validez legal.

2. AppVise

AppVise parte de un concepto algo más amplio. Para empezar, la app cuenta con la tecnología suficiente para que cualquier víctima de acoso pueda notificar la existencia de algún tipo de situación molesta. Sin embargo, va más allá: su herramienta permite establecer canales de comunicación entre padres, profesores y alumnos, además de impulsar talleres que luchen contra cualquier tipo de bullying.

3. Know Bullying (Android / iOS)

Dirigida especialmente a los padres, Know Bullying no sólo permite a los menores informar de posibles casos de abuso, sino que también incide en fomentar la comunicación entre padres e hijos. Por ello, los adultos reciben notificaciones de manera periódica para recordarles la importancia de que se comuniquen con sus hijos a través de la app.

4. StopIt

En este caso, los principales destinatarios son los 'espectadores' del bullying: aquellos alumnos que, ante una situación de ese tipo, prefieren callar o directamente mirar para otro lado.

StopIt les permite que, cuando presencien un tipo de acoso o agresión hacia otra persona, activen la localización, manden un mensaje de socorro e incluso adjunten fotografías o vídeos que puedan servir como prueba.