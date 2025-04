¿No suenan tus tonos de mensaje personalizados? Prueba esta solución

Una de las grandes ventajas que nos ofrecen los móviles Android es la facilidad de personalizar cualquier aspecto de nuestros dispositivos. Desde las aplicaciones que queremos tener más a mano, pasando por los fondos de pantalla, e incluso los tonos de mensajes y llamadas. Si tienes problemas con los tonos personalizados, esta puede ser la solución.

Problemas con los tonos de personalizados

Llevar el móvil en el bolsillo o en el bolso y saber cuándo nos llega un mensaje o llamada sin tan siquiera sacarlo solo por el sonido de nuestro tono es de lo más sencillo. Simplemente, podemos optar por un tono personalizado. Puede ser nuestra canción favorita o cualquier sonido que nos guste o incluso que hayamos grabado con nuestro móvil.

Cómo transcribir notas de voz en tu móvil Samsung | Foto de Malte Helmhold en Unsplash

Dependiendo del fabricante de nuestro móvil y la máscara de personalización del mismo, tendremos que guardar el archivo de audio en una ubicación distinta e incluso desde los ajustes de configuración podemos navegar hasta encontrar su ubicación. Una vez que lo hemos localizado y establecido como tono de llamada, solo tenemos que esperar a que nos entre una llamada o nos llegue un mensaje para escucharlo.

Si quieres usar una melodía personalizada o un audio que te guste, la única solución es convertir este a cualquiera de estos formatos:

WAV , un formato que guarda todos los datos originales.

, un formato que guarda todos los datos originales. Ogg, muy común en los tonos de WhatsApp

muy común en los tonos de WhatsApp Opus , aunque se trata de un formato anticuado que también se usa en la app de mensajería de meta.

, aunque se trata de un formato anticuado que también se usa en la app de mensajería de meta. O los MP3, un formato de lo más popular, al que le podemos dar varios usos.

Como norma general, los formatos estándar que podemos usar como tono son los archivos con extensión WAV y MP3. Aunque puede ser que no funcione, esto la mayoría de las veces se debe a que no lo hemos guardado en el formato adecuado. Esto puede deberse a que, aunque hayas elegido el formato correcto, puede que las opciones de guardado no sean las correctas. Si quieres asegurarte de que funcionan correctamente, lo más recomendable es convertir el archivo de audio original a uno de los formatos compatibles. Algo que podemos hacer de una forma muy sencilla y sin instalar nada. Gracias a herramientas online. También podemos optar por descargar una aplicación desde la tienda de aplicaciones de Google, algo que podemos hacer de forma totalmente segura.

Otras de las causas está en la duración o el tamaño del archivo, si has elegido el formato adecuado, pero aun así no funciona, tienes la opción o bien de cortar un fragmento del audio o bien bajar la calidad del archivo. Si el formato y el tamaño son correctos, tal vez se encuentre en los permisos de acceso al almacenamiento. Para comprobar este aspecto solo tenemos que acceder a los ajustes del teléfono y seleccionar la aplicación a la que debemos otorgar los diferentes permisos y activarlos. Para localizar de forma rápida, podemos usar la herramienta de búsqueda, así no tendremos que navegar por los diferentes menús, en su búsqueda.