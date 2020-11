Street View ya permite a algunos usuarios subir sus propios vídeos

La aplicación de mapas de Google cuenta con numerosos modos con los que explorar el mundo que nos rodea. No solo a través de los mapas, sino también con la que es una de las mejores funciones de la aplicación, como es la de Street View, que nos permite deambular por cualquier calle como si estuviéramos allí mismo. Aunque este contenido de Google no es tan completo como le gustaría a la propia compañía, ya que como es evidente hay lugares a los que no pueden acceder sus coches, ya sea por razones físicas o geopolíticas. Pues bien, para resolver esas situaciones en las que Google ya no puede llegar, vamos a tener la posibilidad de subir nosotros mismos nuevas imágenes para este modo de Google Maps.

Sin necesidad de cámara de 360 grados

Como sabéis hace un par de años o tres las cámaras de 360 grados se pusieron de moda, con numerosos fabricantes que lanzaron cámaras de este tipo para ofrecer una manera diferente de grabar vídeos o hacer fotos completamente panorámicas. Ese tipo de cámaras han sido necesarias para poder proporcionar contenidos a Street View, algo que ya no va a ser necesario, porque podremos hacerlo libremente con nuestro teléfono móvil. Esto será posible gracias a una nueva función de Google Maps llamada “Modo de conducción” que cuando se activa nos da acceso a una interfaz de cámara dentro de la app.

Con ella podemos capturar lo que nos rodea en vídeo, y lo que es mejor, con este modo activado se difuminarán los rostros de las personas y las matrículas de los coches, para no incurrir en problema alguno de revelación de datos. Por tanto, cualquier persona tendrá acceso para poder crear sus propios contenidos de Street View, de tal forma que en esas zonas a donde no llega el coche de Google sea posible añadir nuevos contenidos que puedan ser consultados por los usuarios de la aplicación. Estos contenidos formarían parte de las contribuciones de los usuarios a la aplicación, de tal manera que se mostrarán en la pestaña especial de contribuciones con la que cuenta la aplicación.

De momento es una función que se ha descubierto por parte de algunos usuarios pero que todavía no está implementada completamente, de hecho podemos ver en el vídeo adjunto cómo funcionaría. Aunque lógicamente todavía no se muestra la imagen de la cámara, pero como se puede ver en él, si se aprecia el botón de grabación de vídeo, así como la miniatura de lo que está capturando la cámara en ese momento en la parte superior izquierda. Por tanto podremos contribuir con estos contenidos, que se integrarán en la vista de Street View de Google Maps, que desde luego es una de las más populares que existen actualmente en la app de mapas más popular del mercado. La app de momento solo ha implementado esta novedad para algunos usuarios, por lo que parece una función que se activa mediante el servidor. Puedes probar a descargarte la última versión y comprobar si en tu caso aparece este nuevo modo.