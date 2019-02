Cómo bloquear en Spotify a artistas que no te gustan

Spotify tiene más de 40 millones de canciones en su biblioteca, por lo que es normal que de vez en cuando aparezca alguna de un cantante que no te gusta. Con la nueva actualización de la aplicación ahora es posible bloquear a aquellos artistas que no quieres escuchar. ¿No sabes cómo? En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te lo explicamos.

Si cuando te pones a escuchar una lista de reproducción en modo aleatorio detestas que aparezca por sorpresa ese artista que no puedes ver ni en pintura, Spotify ha creado una solución. La plataforma de música en streaming permite a partir de ahora bloquear a los cantantes que desees. Al activar esta opción los artistas seleccionados dejarán de aparecer tanto en las listas de reproducción como en las radios o listas de géneros, así como en tu biblioteca personal.

El mecanismo es muy sencillo. En este tutorial en vídeo te dejamos todos los pasos detallados para lograr bloquear a los artistas que no te gustan. Esta medida puede venir muy bien si tienes hijos y no deseas que escuchen cierto tipo de música o alguna canción en concreta por no ser adecuada para su edad.

Silenciar a los músicos que no te gusta apenas te llevará unos segundos. Si ya te libraste de los anuncios pasándote a la versión de pago, no te pierdas la oportunidad de decir adiós a los artistas que no soportas.

