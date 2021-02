Las sospechas de espionaje chino obligan a Clubhouse a tomar medidas, ¿por qué?

Ya vimos lo ocurrido el año pasado con Zoom, que tras su fulminante éxito como aplicación de cabecera durante el confinamiento para mantener el contacto con los compañeros de oficina, se descubrieron graves problemas de seguridad que habían pasado desapercibidos hasta ese instante. Clubhouse, la red social de moda en el mundo ahora mismo, ha visto tal crecimiento a su alrededor que comienza a padecer el vértigo de una ascensión tan vertiginosa.

Y es que en los últimos días han aparecido informaciones en redes sociales de equipos de investigación como el del Observatorio de Internet de Stanford (SIO), en las que se venía a poner en entredicho las medidas de seguridad que tiene la red social y que llegaron a describir como "vulnerabilidades en su infraestructura" que podrían poner en riesgo la confidencialidad de todos los datos que se mueven a través de ella.

Envíos sospechosos a servidores chinos

En esos informes del SIO se dieron a conocer datos importantes como que la empresa Agora Inc., con sede en Shanghái y que desarrolla "software de interacción en tiempo real", se encarga de proporcionar "infraestructura de back-end a la aplicación Clubhouse". y que tanto los identificadores de cada usuario, así como sus nombres y salas de chats en las que participan se transmiten hasta esas infraestructuras en texto plano. Es decir, que cualquiera que pueda interceptar esas comunicaciones no tendrá que hacer ningún esfuerzo para saber de qué se trata.

