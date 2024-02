Tras los smartphones, la IA de Gemini ahora va rumbo de los auriculares

Hace unos días que Google daba la bienvenida a Gemini para convertirse en su IA en todos los sistemas operativos y formatos posibles. Y es que después de unos meses denominándose Bard, los de Mountain View han creído conveniente desechar este nombre, y pasar a nombrar Gemini a la IA de todos sus dispositivos. Por supuesto los smartphones serán la principal casa de esta IA, pero hay otro dispositivo idóneo para ello, como son los auriculares. Estos nos ofrecen una manera más directa de interacción con la IA necesitan también de una versión propia, que parece está en camino.

Nueva IA en los auriculares

Desde luego parece el paso lógico después de que la IA se haya desplegado, o mejor dicho, vaya a hacerlo durante los próximos meses en los móviles Android con la nueva tecnología de Google, basada en un modelo de lenguaje mucho más complejo y tan potente como las versiones más modernas de GPT. Ahora quienes se dedican a investigar los entresijos del código de las aplicaciones Android, han dado con líneas que apuntan a los siguientes movimientos de Google en este campo. Hay una línea del texto que es bastante reveladora en este aspecto, y que nos viene a desvelar el siguiente paso de Google en este aspecto. Concretamente se trata de esta:

Gemini mobile app is working on expanding availability to make it accessible on your headphones

Una frase que deja bastante claro que la intención de Google es la de llevar a los auriculares el asistente basado en IA. Porque recordemos que actualmente los auriculares compatibles, tienen acceso al asistente de Google, que es el asistente por defecto en millones de móviles de todo el mundo. Pero los nuevos terminales Android que cuenten con potencia suficiente para lidiar con Gemini, también van a poder disfrutar de esta nueva tecnología en los auriculares.

Y por tanto será posible conversar directamente desde los auriculares, y de factor mantener conversaciones bastante interesantes con la IA generativa, en una modalidad del chatbot que pasa a convertirse en algo conversacional. De momento no se sabe nada de los tiempos que maneja Google para llevar esto a los auriculares, pero nos podemos hacer una idea. Y es que lo más normal es que en el Google I/O que se celebre el próximo mes de mayo, la conferencia de desarrolladores de los de Mountain View, opten por presentarnos esta nueva funcionalidad para su modelo de IA avanzado.

Eso no quiere decir que sea algo que en mayo esté listo para todos, pero es posible que pueda comenzar a llegar a los móviles y auriculares Pixel. O que directamente se estrene con los futuros Pixel 9, allá por el mes de octubre. Lo que es evidente es que el salto a Gemini va a ser total y afectar a todos los aspectos del ecosistema de Google. Con esta nueva función, no solo podremos hacer lo que ya podíamos pedirle al asistente de Google, como controlar el hogar conectado, sino que además podríamos mantener conversaciones mucho más profundas con una IA que no ha hecho más que empezar y que es mucho más consciente de lo que pensamos, incluso a nivel de usuario.