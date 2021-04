¿Separados por la pandemia? Así puedes hacer un regalo de la madre a través del iPhone

La pandemia nos ha traído una realidad de limitaciones que, más mal que bien, vamos superando todos como podemos: videollamadas prácticamente a diario, teletrabajo varios días a la semana (si no todos) y otras costumbres que nos tienen en casa, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivamos, antes de lo acostumbrado. Así que para muchos, este 2021 será el segundo en el que les sea imposible acercarse a felicitar a su madre tecnológica, esa que tiene un iPhone o un iPad y no para de leer libros, alquilar o comprar películas, adquirir música y bajarse videojuegos. ¿O no?

Si este es tu caso y tu madre se entrega al ocio digital en cuanto tiene un minuto libre, nada mejor que ir preparando ya un regalo acorde a su vanguardismo tecnológico: una tarjeta online con saldo de las tiendas que tienen los de Cupertino (App Store, iTunes, Libros, Apple TV+, etc.) y donde puede es posible adquirir aplicaciones, pagar suscripciones mensuales o anuales, libros, audiolibros, música, series, películas, videojuegos y hasta tonos para el móvil.

Comodidad ante todo y que el regalo llegue puntualmente

Para conseguir ese objetivo de ofrecerle un buen saldo para que disfrute de contenido en su móvil, tablet, ordenador o STB conectado a la Smart TV, solo tenemos que ir hasta la aplicación oficial de la App Store en cualquier dispositivo de los de Cupertino. Una vez allí, buscamos el icono de nuestra ID en la parte superior derecha de la pantalla y tocamos sobre él.

Enviar regalo a través de la App Store de tu iPhone. | Tecnoxplora

La siguiente pantalla nos ofrecerá toda la información sobre nuestras compras, suscripciones activas y pasadas, así como el listado (más abajo) de las apps que tenemos instaladas y las actualizaciones disponibles. Pero nosotros nos fijamos en la función de "Enviar tarjeta regalo por correo electrónico". Lo mismo piensas que es un poco impersonal, o frío, pero este regalo no quita para que también le mandes otra cosa: unas flores, por aquello de que es lo más tradicional, o una carta manuscrita. Que nunca está de más dejar constancia por escrito del amor que le profesamos.

La última de las pantallas es la del regalo en sí. Y tendremos varios campos a los que atender. El primero es el email en el apartado "Para". Verificad que lo estáis enviando a la persona correcta ya que se trata de una especie de cheque al portador y quien lo recibe, está facultado para canjearlo. Lo siguiente es determinar la cantidad. Por defecto Apple ofrece tramos de 25, 50 y 100 euros, pero pulsando en "Otro" es posible marcar una cantidad cualquiera, la que os apetezca.

Por último tenemos que definir la fecha en la que vamos a enviar el regalo que, lo lógico, es hacerlo para el mismo día 2 de mayo. Puedes fiarte de tu memoria y esperar hasta ese día pero si te pones ahora ya puedes descuidar de manera permanente hasta el mismo domingo en el que se celebra esta efeméride. ¿No te parece?